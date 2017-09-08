Türk ayakkabı sektörü Almanya’ya çıkarma yapacak

2017’yi 1 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefleyen Türk ayakkabı sektörü, özgün tasarımlı yeni sezon ürünlerini Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Messe Frankfurt’un düzenlediği, Türkiye organizatörlüğünü Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) üstlendiği, acentalık işlemlerinin ise EKS Fuarcılık tarafından gerçekleştireceği ‘Primetime.Shoes’ Uluslararası Ayakkabı Fuarı, 27-29 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Frankurt şehrinde düzenlenecek.



BİZE ‘AKSESUAR’ MUAMELESİ YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ

Yurt dışı fuarlarının hem ihracat, hem de ülke tanıtımı için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden TASD Başkanı Süleyman Gürsoy, İtalya’da düzenlenen MICAM Fuarı’nda Türkiye’ye çifte standart uygulandığını söyledi. Gürsoy, “İtalya’daki fuara her yıl katılım gerçekleştiriyoruz. Düsseldorf’taki GDS fuarının bitmesinin ardından rekabet ortadan kalktı ve bu gelişme sonrasında MICAM’da haksızlıklar başladı. Uluslararası bir fuar olmaktan çıkıp İtalyanların milli fuarı haline geldi. Türk katılımcılara ‘Aksesuar’ muamelesi



yapılıyor ve bizi fuar alanında arkalara atıyorlar. Büyük bir fuar ancak iş yapamıyoruz. TASD olarak buna asla müsade etmeyeceğiz.

Primetimes.Shoes fuarını destekliyorum ve önemsiyorum. Bu fuarı olumlu anlamda kullanmamız ve değerlendirmemiz lazım” dedi.

AVRUPA’DA VAR OLMANIN ANAHTARI BU FUARDA



EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise, ihracatta vites büyütmek için Avrupa’daki fuarlara Türkiye’den daha fazla katılım olması gerektiğini söyledi. Sektörün 1 milyar dolar ihracat hedefini hatırlatan Demir, “Türk ayakkabı üreticisi kaliteli ürün yapıyor. Özgün tasarım konusunda da oldukça yol aldık. Artık Avrupa’da daha fazla boy göstermenin zamanı. İtalya’daki MICAM fuarında bunu istediğimiz şekilde yapamadık. Almanya, Avrupa ticaretinin kalbi. Avrupa’ya daha fazla ihracat için Primetimes.Shoes’u çok iyi değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

FUARIN EN GÜÇLÜ PAVYONU TÜRKİYE OLACAK



TASD genel merkezinde düzenlenen lansmanda konuşan Primetimes.Shoes Genel Müdürü Jan Belyaev de, fuarının en güçlü pavyonunun Türkiye olacağını söyledi. Avrupa’daki ayakkabı fuarlarının, küresel ayakkabı ticareti için çok önemli olduğunu ifade eden Belyaev, “ Buradaki tek amacımız katılımcılarla gerçek alıcıları buluşturmak. Uluslararası niteklikte bir fuarı organize ediyoruz. Rusya’dan ve Japonya’dan beş uçak dolusu alıcıyı Frankfurt’a getireceğiz. Primetimes.Shoes’da büyük firmaların yanında bilinmeyen, ancak kaliteli üretim yapan üreticiler de yer alacak. Almanya’dan tüm üreticilere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



27-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara Almanya, İtalya, Türkiye, Fransa, İspanya, Portekiz ve Polonya başta olmak üzere 8 Avrupa ülkesinden 500 imalatçı firma katılacak. Her ülkenin tek bir salon içerisinde kendi ulusal pavyonlarında katılım gerçekleştirecek olması ise, Primetimes.Shoes’u muadillerinden ayrıran en önemli fark olarak gösteriliyor.