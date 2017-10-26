Türk askeri Simon Kalesi'ne yerleşti! Afrin için emir bekleniyor

Bir yandan çatışmasızlık gözlem noktalarının oluşturulması, diğer yandan da Afrin operasyonu hazırlıkları çerçevesinde, İdlib’e asker ve zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Daha önce Salve Köyü’ne konuşlanan TSK, Daret İzza bölgesine de yerleşti. 80 askerin Halep’in batı kırsalındaki Simon Kalesi’nde karakol noktası oluşturduğu belirtildi. Simon Kalesi’nin birkaç kilometre ötesinde PYD/ YPG’li teröristler nöbet tutuyor.

SINIRDA YIĞINAK

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre TSK, Afrin’in batısında Hatay ve kuzeyinde Kilis hudut hattındaki yığınak çalışmasını da tamamladı. Afrin’in doğusundaki bölge Fırat Kalkanı Harekâtı’yla çok önceden kontrol altına alınmıştı. Böylece dört tarafı çevrilen Afrin’in tam anlamıyla ablukaya alınmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği operasyonun başlatılması için “emir” verilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hudut hattındaki birlikleri önceki gün ziyaret ederek son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.