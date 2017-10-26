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    Türk askeri Simon Kalesi'ne yerleşti! Afrin için emir bekleniyor

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 06:16 | Son Güncelleme:

    Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinde gözlem noktaları oluşturmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İdlib kent merkezinin kuzey doğusunda Afrin sınırındaki Simon Kalesi’ne de yerleşti. TSK, böylece İdlib ile PYD/YPG kontrolündeki Afrin arasındaki hattın tamamını güneyinden kontrol altına almış oldu.

    Bir yandan çatışmasızlık gözlem noktalarının oluşturulması, diğer yandan da Afrin operasyonu hazırlıkları çerçevesinde, İdlib’e asker ve zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Daha önce Salve Köyü’ne konuşlanan TSK, Daret İzza bölgesine de yerleşti. 80 askerin Halep’in batı kırsalındaki Simon Kalesi’nde karakol noktası oluşturduğu belirtildi. Simon Kalesi’nin birkaç kilometre ötesinde PYD/ YPG’li teröristler nöbet tutuyor.

    SINIRDA YIĞINAK

    Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre TSK, Afrin’in batısında Hatay ve kuzeyinde Kilis hudut hattındaki yığınak çalışmasını da tamamladı. Afrin’in doğusundaki bölge Fırat Kalkanı Harekâtı’yla çok önceden kontrol altına alınmıştı. Böylece dört tarafı çevrilen Afrin’in tam anlamıyla ablukaya alınmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği operasyonun başlatılması için “emir” verilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hudut hattındaki birlikleri önceki gün ziyaret ederek son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

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