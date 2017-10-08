Türk askeri müzakere ve keşif için girdi iddiası

Türk güçlerini taşıyan araçların Atme sınır kapısından giriş yaptığı ve HTŞ savaşçılarının heyete eşlik ettiği iddia edildi.





Hürriyet'e bilgi veren Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yakın bazı kaynaklar ise farklı iddialarda bulundu. Bir kısım ÖSO kaynakları Türk askeri heyetin HTŞ ile müzakere etmek amacıyla İdlib'e giriş yaptığını öne sürdü.



Diğer bazı ÖSD kaynakları ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üç askeri aracının keşif yapmak amacıyla İdlib'in Afrin bölgesine yakın olan Dertül İza bölgesine girdiğini iddia etti.



ÖSO ile bağlantılı yine bazı Suriyeli kaynaklar da Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın insani yardım çalışmalarını yerinde görmek ve eksikleri tespit etmek için İdlib'e gitmesinin, "Türk askeri İdlib bölgesine girdi" diye yansıtıldığını savundu.



Ancak iddialarla ilgili Türk askeri kaynakları herhangi bir bilgimiz yok dedi.