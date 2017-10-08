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    Türk askeri müzakere ve keşif için girdi iddiası

    Uğur ERGAN / ANKARA
    08.10.2017 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı bölgeden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Türk askeri araçlarının İdlib bölgesine Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) eskortu altında girdiğini öne sürdü.

    Türk güçlerini taşıyan araçların Atme sınır kapısından giriş yaptığı ve HTŞ savaşçılarının heyete eşlik ettiği iddia edildi.

    Türk askeri müzakere ve keşif için girdi iddiası
    Hürriyet'e bilgi veren Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yakın bazı kaynaklar ise farklı iddialarda bulundu. Bir kısım ÖSO kaynakları Türk askeri heyetin HTŞ ile müzakere etmek amacıyla İdlib'e giriş yaptığını öne sürdü.

    Diğer bazı ÖSD kaynakları ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üç askeri aracının keşif yapmak amacıyla İdlib'in Afrin bölgesine yakın olan Dertül İza bölgesine girdiğini iddia etti.

    ÖSO ile bağlantılı yine bazı Suriyeli kaynaklar da Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın insani yardım çalışmalarını yerinde görmek ve eksikleri tespit etmek için İdlib'e gitmesinin, "Türk askeri İdlib bölgesine girdi" diye yansıtıldığını savundu.

    Ancak iddialarla ilgili Türk askeri kaynakları herhangi bir bilgimiz yok dedi. 

    Etiketler: TSK , idlib , Suriye , Türkiye
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