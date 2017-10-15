Türk askeri en kritik yerde! Orası seçildi çünkü...

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi.

İş makinelerince sınır hattına çok sayıda mevzi kazılması dikkati çekti.

Hudut birliklerinin zırhlı araçlarla sınır hattındaki devriyesi de devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

İDLİB-AFRİN-HALEP KIRSALINA HÂKİM BÖLGE

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD’nin kontrolündeki İdlib’de bulunan Bereket Dağı’na İleri Destek Birlik Komutanlığı (İDBK) kuruyor. Askerlerin her türlü ihtiyaçları karşılanacak, özel bölümlere sahip konteyner kent kurulacak. Bereket Dağı, İdlib-Afrin-Halep kırsalına hâkim bir yer olduğu için önem taşıyor.

AFRİN KUŞATILIYOR



Bereket Dağı’nda kurulacak İDBK’nın 10 gün içinde tamamlanarak tam devreye girmesi planlanıyor. Böylece TSK aynı zamanda, PYD hâkimiyetindeki Afrin bölgesinden olası bir sızmaya karşı anında müdahale edecek gücü Bereket Dağı’na yerleştirmiş olacak. Afrin sınır hattında Kaptan El Cebel, Dar Ta İzzah’ta da gözlem noktaları kurulması planlanıyor. Bu sayede Afrin bölgesi TSK tarafından kuşatılmış olacak. (Uğur ERGAN)