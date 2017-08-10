MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Türk Alman ortaklığıyla 2 GES projesi

Türk Alman ortaklığıyla 2 GES projesi

AA
10 Ağustos 2017 - 10:23Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:23

Türk Prime Enerji, Alman İntec Energy Solutions şirketiyle Balıkesir ve Bursa'da toplam 4,4 megavatlık iki güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

Şirketten yapılan açıklamada, Prime Enerji'nin Alman Intec Energy Solutions firmasıyla ortaklık imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa ve Balıkesir'de toplam 4,4 megavatlık iki GES projesinin mühendislik, kurulum, satınalma ve inşaat işlerinin tamamının Prime Enerji ve Intec Energy Solutions'ın beraber üstlenileceği kaydedildi.

Projelerin öncelikle birer megavatlık bölümleri için kuruluma başlanacağı ve toplamda 16 bin 450 adet panel, 100 adet inverter kullanılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca geçen ay imzalanan ve Sivas'ta yatırımı yapılan 11 megavatlık GES'in 3,51 megavatlık kısmının da kurulum ve geçici kabulünün yapıldığı, 2,34 megavatlık ikinci etabının kurulumunda ise son aşamaya gelindiği aktarıldı.

Etiketler: Prime Enerji , İntec Energy Solutions , GES , GES ve RES yatırımları
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri