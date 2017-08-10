Türk Alman ortaklığıyla 2 GES projesi

Şirketten yapılan açıklamada, Prime Enerji'nin Alman Intec Energy Solutions firmasıyla ortaklık imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa ve Balıkesir'de toplam 4,4 megavatlık iki GES projesinin mühendislik, kurulum, satınalma ve inşaat işlerinin tamamının Prime Enerji ve Intec Energy Solutions'ın beraber üstlenileceği kaydedildi.

Projelerin öncelikle birer megavatlık bölümleri için kuruluma başlanacağı ve toplamda 16 bin 450 adet panel, 100 adet inverter kullanılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca geçen ay imzalanan ve Sivas'ta yatırımı yapılan 11 megavatlık GES'in 3,51 megavatlık kısmının da kurulum ve geçici kabulünün yapıldığı, 2,34 megavatlık ikinci etabının kurulumunda ise son aşamaya gelindiği aktarıldı.