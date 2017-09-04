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    Türk-Alman Kültür Günleri başlıyor

    Ekrem SAĞIR / HANNOVER
    04.09.2017 - 14:01 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 14:09

    Uzun zamandır Hannover’de kültürel alanlarda çalışmalar yapan ‘Can Arkadaş’ derneği, 2011’de başlattığı ‘Türk-Alman Kültür Günleri’ etkinliğini bu sene 08 Eylül - 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek.

    HONNOVER Büyükşehir Belediye Sarayında düzenlenen basın açıklamasında konuşan ‘Can Arkadaş’ derneği ikinci başkanı Sevinç Ezbük, şunları söyledi: “Sanat, edebiyat, müzik ve film alanlarında 40’ın üzerinde etkinliğin gerçekleştirileceği ‘Türk-Alman Kültür Günleri’nin 8’incisini ‘Selam Kültür’ temasıyla düzenleyeceğiz. Etkinlikte, geleneksel kültürümüzün yanı sıra cumhuriyetle birlikte tohumları atılan çağdaş operanın yanı sıra yazarlarımızdan öykü ve masal okumaları gibi çok değişik alanlarda etkinliklerimiz olacak.”

    Etkinliğin, 08 Eylül Cuma akşamı saat 18.00’de Hannover Kulturzentrum Pavillon’da opera sanatçısı Mustafa Akça’nın açılış konuşmasıyla başlayıp, farklı alanlarda uzman kişilerce yapılacak sunumlar ve İstanbul Composer’s Orchestra’nın konseriyle devam edeceğini belirten ‘Can Arkadaş’ dernek başkanı Şahabettin Buz ise şöyle konuştu: “Bu sene şiir, masal, öykü okumalarında Selman Büyükaşık, Mariovi Lovi, Ece Temelkuran, İpek Çalışlar, Claudia Ott, Ahmet Telli gibi isimler yer alacak. Ayrıca Zeynep Irmak, Rolf Zielke&Mustafa Boztüy, Mehmet Çapan ve Ahmet Aslan’ın sunacağı konserlerin yanı sıra ‘Eyvah Türkler Entegre Oluyor’ adlı tiyatro oyunuyla birlikte stand-up ve resim sergisi gibi etkinliklerimiz olacak.”

    Etiketler: Hannover , ‘Can Arkadaş’ derneği , Sevinç Ezbük
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