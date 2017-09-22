Türk-Alman hukuku ilk mezunlarını verdi

Türk-Alman Hukuk Lisans Programı’ndan 12 öğrenci mezun oldu. Program, Köln Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nin işbirliğiyle hayata geçti. Köln’de yapılan mezuniyet törende açılış konuşmasını yapan Köln Üniversitesi Program Direktörü Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel, Türkiye’de gördükleri eğitimden çok memnun olduklarını belirtti. Prof. Mansel, “Günümüzde artık uluslararası bir hukukçunun kendi ülkesi dışında farklı bir ülkenin hukukunu da öğrenmesi gerekiyor. İki ülkenin hukuk düzeninin entegre edildiği, katma değeri çok yüksek olan bu programda öğrencilerin iki dilde eğitim alması zengin bir dil ve kültür potansiyelini de ortaya çıkardı. Öğrenciler bu programla sadece Alman ve Türk Hukukunu öğrenmekle kalmayıp 2 ülkenin sosyal, kültürel donanımlarıyla kişiliklerini ve yaşam tecrübelerini de zenginleştirdiler. İki ülkenin öğrencileri için tamamlanması çok zor bir programdı. Ancak mezunlarımız tüm bu engelleri aşarak, özel bir mesleki yeterliliğe sahip olarak mezun oldular” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İKİ ÜLKENİN HUKUK SİSTEMİNİ BİLİYOR

Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Şıpka ise ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Programımızın bir kaç ana hedefi vardı: Öğrenciler, iki ülkenin hukuk sistemlerinde bilgi sahibi olacak ve Almanya ile Türkiye arasında uluslararası bir kariyere hazırlanacaklardı. Programı başarıyla bitiren mezunlarımız Türkiye’de denklik eğitimi almaya gerek kalmaksızın hukukçu olarak çalışabileceklerdi.

Öğrencilerimiz çift dil, çift diploma, her iki ülkenin hukuk sistemi bilgisiyle sadece Almanya ve Türkiye’de değil dünyanın her yerinde hukuk mesleğini icra edebilecekler, iş hayatında avantajlı olacaklardı. Büyük bir heyecanla kurduğumuz bu programın ilk mezunlarını bugün burada, hukuk dünyasına yolcu ederken, bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize yürekten inanıyorum.“

HUKUKUN EVRENSELLİĞİ

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ise Köln Üniversitesi’nin, kendilerine güvendiğini belirterek, “Bugün gerçekleştirilecek olan sadece mezuniyet töreni değil. Esasında iki yükseköğretim kurumu arasındaki dostluğun ve iş birliğinin pekiştiği bir tören. Bilimsel çalışmaların insanları buluşturduğuna dair kuvvetli bir kanıt. Eğitim elbette bu kanıtın en önemli temeli. Aynı şekilde, çift diploma programının mezunları bugün diplomalarını alırken, bir anlamda bizlere hukukun evrenselliği adına da bir mesaj vermiş oluyor. Hukuk alanında dünyanın en köklü kurumlarından biri olan Köln Üniversitesi’ne bizlere olan inancı için tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

DENKLİK İŞLEMİYLE UĞRAŞILMIYOR

Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin en önemli çekincelerden biri olan denklik sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen program kapsamında öğrenciler, iki ülkenin hukuk lisans eğitiminin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerikan ‘Common Law’ hukuk sistemini öğrenme fırsatına sahip oluyor. Eğitimin ilk iki yılında Köln Üniversitesi’nde Alman hukuk eğitimi, son iki yılında ise Altınbaş Üniversitesi’nde Türk hukuk eğitimi alınıyor. Almanya’daki öğrenciler, Köln Üniversitesi’nden ‘Bachelor of Laws’, Türkiye’deki öğrencileri Altınbaş Üniversitesi’nden Hukuk lisans dereceleriyle mezun oluyor. Program tek müfredata sahip olduğu için alınan dersler hem Türkiye’de hem de Almanya’da sayılıyor. Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Almanya’da ise Akreditasyon Kurumu’nun onayıyla oluşturulan bir program olması nedeniyle mezunlar hiçbir şekilde denklik işlemiyle uğraşmıyor.