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    Türk-Alman Film Festivali için geri sayım başladı

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    18.01.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Türk-Alman Film Festivali’nin 23’üncüsü, 9 Mart’ta Almanya’nın Nürberg kentindeki Tafelhalle’de düzenlenecek. Festival kapsamında Halil Ergün ile Volker Schlöndorff ‘Onur Ödülü’ alacak.

    18 MART’a kadar sürecek festivalde, ödül alacak uzun metrajlı filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Klaus Eder, kısa metrajlı filmleri belirleyecek jürü başkanlığını ise Özcan Alper yapacak. Festivalle ilgili bir bülten yayınlayan festival komitesi, ‘Onur Ödülü’ alacak Halil Ergün ile Volker Schlöndorff’u, çalışmalarıyla ülkelerinin sinemasını nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen iki sanatçı olarak niteledi. Schlöndorff’un, Almanya’nın en önemli ve uluslararası düzeyde en başarılı yönetmenlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

    GÜNCEL KONULARI DA İŞLEDİ
    “Uluslararası ve Alman edebiyat uyarlamaları konusunda herkesçe en büyük ustalardan biri olarak kabul edilir Schlöndorff. ‘Sinemaya uyarlanması imkânsız’ sanılan eserleri tutku ve başarıyla sinemaya uyarlamış ve geniş bir kitleye tanıtmış, anlaşılır kılmıştır. Ancak güncel siyasi ve toplumsal konuları da aynı başarıyla beyaz perdeye taşımıştır. Bir zamanlar çökmüş olan Alman sinemasına yeni bir soluk katmak isteyen çoğu meslektaşından farklı olarak Volker Schlöndorff, kesinlikle salt entelektüel sinema yapma derdinde değildi. Hareketli resimlere, taşıdığı vizyonu, yani görüntüler ve düşünceleri, her zaman uzmanlık alanıydı ve halen de öyle. Schlöndorff, kendisine yöneltilen ‘İnsan neden bir kimliğe ihtiyaç duyar?’ gibi soruya kendine özgü bir yanıt veriyor; ‘Sanki kimliksiz bir insan bir hiçmiş gibi davranılıyor.’ Festival, Volker Schlöndorff’u çok yönlü ve çok kültürlülük esası ile siyasi ve toplumsal konuları beyaz perdeye sanatsal ustalıkla aktararak, uluslararası kitlelere ulaştırabilme başarısını ödüllendirecektir.”

    Türk-Alman Film Festivali için geri sayım başladı

    ‘GENÇLERE ROL MODEL OLDU’
    “Halil Ergün, 40 küsur yıllık sanat hayatı boyunca hiç eskimeyen ve seyircinin hayranlığını hiçbir zaman kaybetmeyen, Türkiye sinemasının en yaratıcı oyuncularından biridir. Ülkesinin sinemasını oyuncunun bakış açısıyla derinden etkilemiş ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ancak geniş kitlelerin hayranlığı Halil Ergün’ün muhalif konulara da eğilmesine engel olmamıştır. Yılmaz Güney gibi birçok usta yönetmenle çalışmış, idealleri için zaman zaman hem kariyerini hem kendisini tehlikeye atmıştır. Sonraki yıllarda televizyon dizilerinde de rol alan Halil Ergün, genç meslektaşları için her zaman bir usta ve rol model olmuştur. Günlük ve parti politikalarının ötesinde, demokrasinin temel prensiplerine dayanan cesur duruşuyla ‘seyircinin vicdanı’ olmayı başarmıştır.
    Onur ödülü, Halil Ergün’e Türkiye sinemasını en üst düzeyde geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasındaki etkin çabaları için takdim edilecektir.”

    Festivalde yarışma kategorileri ise şöyle olacak.
    * En İyi Uzun Metrajlı Film
    * En İyi Kısa Metrajlı Film
    * İnsan Hakları Demokrasi Ödülü
    * Seyirci Ödülü

     

    Etiketler: Türk-Alman Film Festivali , Nürberg
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