Türk-Alman Dostluk Platformu ilk toplantısını yaptı

İKİ ülkeden köklü firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan kanaat önderlerinin bir araya gelerek kurduğu Türk-Alman Dostluk Platformu, ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Türk ve Alman kamuoyunda her iki ülkenin birbiri için göz ardı edilemeyecek bir pazar olduğuna ve ilişkilerin ekonomik boyutuna dikkati çeken Türk-Alman Dostuk Platformu Koordinatörü ve emekli Almanya Fahri Konsolosu Teyfik Kısacık, “37 milyar euroluk ticaret hacmiyle, ekonomik ilişkilerimiz stratejik boyuttadır. Türkiye’de 6 bin 800 Alman sermayeli şirket faaliyet göstermektedir” dedi.

1961 yılında imzalanan İşgücü Alımı Anlaşması’yla başlayan süreçle Almanya’ya giden Türklerin sayısının 3.5 milyona ulaştığını belirten Kısacık, Alman toplumunun önemli bir parçası haline gelen bu insanların her kademede görev aldığını, açtıkları 75 binin üzerinde işletmeyle, 370 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve 35 milyar euroluk bir iş hacmi olduğunu vurguladı.





ASKERİ İŞBİRLİĞİ YAPTIK

İki ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle Almanya’dan gelen turistlerin sayısında da düşüş olduğunu vurgulayan Kısacık, şunları söyledi: “Yaşanan kriz öncesi Türkiye’ye en fazla turist Almanya’dan geliyordu. Hatta ciddi sayıda Alman vatandaşı ülkemize yerleşip, gayrimenkul sahibi oldu. Almanya, çok uzun yıllardan beri Türkiye’deki mesleki eğitime ve üniversitelere akademik kadro ve ekipman sağlamakta ve bu alanda da güçlü işbirliği söz konusu. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayan askeri alandaki işbirliğini de unutmamak gerekiyor. Birlikte aynı cephede savaşmışız. Bütün bunları düşündüğümüzde Türk-Alman ilişkilerinin bugünkü durumu hak etmediğine inanıyoruz.”

Almanya koordinatörlüğünü Berlin Brandenburg Türk-Alman İşadamları Derneği (TDU) eski başkanı Hüsnü Özkanlı’nın yaptığı Türk-Alman Dostluk Platformu, iki ülkede de kamuoyuna yönelik toplantı ve etkinlikler gerçekleştirecek.