Türk Akımı iyice yaklaştı

Türk Akım Deniz Kesimi Proje Müdürü Jay Chaudhuri, proje kapsamında her biri yıllık 15.75 milyar metreküp (bcm) doğalgaz taşıyacak iki boru hattı inşa edildiğini anlatırken, hatlardan birinin Türk münhasir ekonomik bölgesine kadar ulaştığını belirtti. Chaudhuri, “Proje, Karadeniz boyunca birbirine paralel olarak ilerleyen iki boru hattından oluşacak. İki boru hattı, Rusya’nın Anapa kıyısından çıkarak Türkiye’de Kıyıköy’e uzanacak. Her bir borunun uzunluğu 940 kilometre. Hatlardan birinin 224 kilometresi yapıldı ve Türkiye münhasır ekonomik bölgesine kadar ulaştı. Diğer hattın da 207 kilometresi inşa edildi, bu hat da gelecek hafta içinde Rusya-Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına ulaşacak” şeklinde konuştu. Türk Akım projesi kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ilk hattın Mayıs 2018’e kadar tamamlanması, ilk gazın 2019’da gelmesi bekleniyor. Avrupa’ya gaz taşıyacak ikinci hattın rotası için müzakerelerin sürdüğü bildirildi.



Chaudhuri’nin yanı sıra TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar, İzinlerden Sorumlu Müdür Matteo Veronesi ve ELD Group Çevre Grubu Direktörü Arzu Firidin de bilgilendirme toplantısına katıldı.