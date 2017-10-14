Türk akademisyenlere Antarktika'dan araştırma çağrısı

İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) Müdürü de olan Özsoy, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde Antarktika'da kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin dokuz bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan'dae gerçekleştirildiğini hatırlatan Özsoy, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 15 Şubat-1 Nisan 2018'de yapılacağını belirtti.

Özsoy, Antarktika'da bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların "2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Proje Başvuru Çağrısı" kapsamında destekleneceğine işaret ederek, böylece Türkiye'de kutup araştırmalarına ilgi duyan, bu konuda çalışmaları olan araştırmacılar için fonlama mekanizması oluşturulmasını ve ülkenin uluslararası arenada Antarktika kıtasıyla ilgili bilimsel çalışmalarda görünürlüğünün artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'ne katılmak isteyen araçtırmacıların 20 Ekim'e kadar proje dosyalarını İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne göndermeleri gerektiğini dile getiren Özsoy, Türkiye'nin gelecekte kutuplardaki varlığı için çok önemli olan bu sefer çağrısına ülkenin dört bir yanından başvuru beklediklerinin altını çizdi.

"12 BİLİM DALINDA ARAŞTIRMA YAPILACAK"

Özsoy, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin kara, kamp ve deniz çalışmaları ekibinde jeoloji (yer bilimi), jeodezi (yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu edinen bilim dalı), sedimantoloji (yerkabuğundaki tortul ve kayaçların tanımlanması), oşinografi (okyanus bilimi), mikrobiyoloji, deniz biyolojisi, buzul bilimi, meteoroloji-atmosfer, bitkibilim, tıp, lojistik ve göl çalışmaları için alanında uzman bilim insanlarının yer almasının planlandığını anlattı.

Proje çağrısına yapılacak başvuruların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisinin de yer aldığı ve farklı üniversite temsilcilerinden oluşturulan Bilimsel Değerlendirme Komisyonunca belirleneceğini belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan proje başvurularının bilimsel seferle ilgili yolculuk, konaklama, kıyafet ve sağlıkla ilgili giderleri sefer için ayrılan bütçeden karşılanacak. Sefer ekibinin kullanımına sunulması planlanan insansız hava aracıyla su altı robotu, motorlu bot, kara taşıtı, soğutma odası, sabit-mobil meteoroloji istasyonu, radar, el GPS'i gibi makine ve ekipmanlar dışında kalan giderler desteklenmeyecek."

"ARAŞTIRMACILAR SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇECEK"

Proje adına sefere katılacak personelin sağlık taramasından geçirileceğini belirten Özsoy, araştırmacının kalp hastalığı, bulaşıcı hastalık, soğuk ve yüksekte çalışmaya engel hastalığı bulunmaması gerektiğini söyledi.

Özsoy, sefere katılacak araştırmacının, 3-7 gün süreli ön bilgilendirme kampına alınacağına işaret ederek, eğitimler kapsamında kıta koşulları, buzlu bölgelerde yürüme, temel kampçılık ve hayatta kalma gibi eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Seferin denizde ve karada iki farklı ekiple yapılmasının öngörüldüğünü anlatan Özsoy, kara ve deniz araştırmaları ayağında buz tipi gemiyle Antarktika Yarımadası'nın batısından 68 derece güney enlemi bölgesine gidileceğini bildirdi.

Özsoy, kara ve kamp çalışmalarının, Robert Adası'nda Şili'ye ait Risopatron Bilimsel Araştırma Üssü'ne komşu olarak kurulacak alanda gerçekleştirileceğini belirterek, ayrıca botlarla yakın adalarda ve kara parçalarında da araştırma yapılacağını söyledi.