Türk akademisyenin eseri Çin'de ders kitabı oldu

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Özilgen’in kimyasal bir reaksiyon olarak pişirmeyi anlattığı kitabı ‘Cooking as a Chemical Reaction’ daha önce de Avusturalya’da Central Queensland Üniversitesi’nde zorunlu ders kitabı olmuştu. Ayrıca ABD’deki bazı liselerde ek kitap olarak okutuluyor. 2014’te basılan eser, dünyanın birçok önemli üniversitesinin kütüphanesine girdi. Uluslararası alanda bir Türk akademisyen tarafından yazılan ilk ‘yemek bilimleri ders kitabı’ olma özelliğini de taşıyor.



Doç. Dr. Özilgen, “Bir Türk akademisyen olarak bu benim için büyük onur. Doğru bir şey yaptığınızda dünyanın öbür ucundan bile fark edilmesi, çok uzaktaki gençlere de dokunabiliyor olmanız, bir eğitmen için paha biçilemez motivasyon. Yayınevim CRC-Press’ten tebrik mesajını aldığım geceden sonra 24 saat hiç uyuyamadım. Kitap Çin’de İngilizce basılacak olsaydı da çok sevinirdim, ama Çince ve yaygın şekilde farklı bir öğrenci kitlesine de ulaşabilecek olmasını bilmek çok farklı bir duygu” diyerek mutluluğunu anlatıyor.



‘ÖNCE YAPIP SONRA DİNLİYORLAR’

Doç. Dr. Özilgen, kitabın içeriğiyle ilgili şunları söylüyor: “Öğrencilerime derslerde sürekli tekrar ettiğim üç şey var. ‘Size gerçek hayata uygulayamayacağınız teorik hiçbir bilgi yüklemeyeceğim’, ‘Tüketici, kaliteli ve güvenilir gıda ister’ ve ‘Yemek pişirmek bir kimyasal reaksiyondur.’ Bu üçünü kitabımda birleştirdim. Öğrencilerimin gıda bilimi eğitiminde önce görüp sonra dinlediklerinde çok daha başarılı olduklarını fark ettim ve kitabın temelini oluştururken bunu yol gösterici olarak kullandım.”



Kitapta gıdaların kimyasal yapılarını ve üretimin her aşamasında oluşabilecek kimyasal değişimleri açıklamak amacıyla, önden hiçbir teorik bilgi vermeden, gerçek üretimler deney olarak öğrenciyle birlikte yapılıyor. Daha sonra elde edilen sonuçların bilimsel nedenleri açıklanıyor.