Türk akademisyenden anlamlı üyelik

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Ayşe Zehra Aroğuz, Güney Kore Jeju adasında yapılan Asya Polimer Toplulukları Federasyonu (Federation of Asian Polymer Societies) (IUPAC-FAPS) 10’uncu konsey toplantısında ilk bilim kadını konsey üyesi seçilerek Türkiye’yi temsil etti.

2007’de kurulan Asya Polimer Toplulukları Federasyonu, 15 üye ülkeden oluşuyor. Asya Polimer Federasyonu hedefleri, Polimer biliminin ilerlemesini ve gelişmesini sağlayacak şekilde bilimsel faaliyetlerde bulunmak, polimer konusunda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapan uzman bilim insanları arasındaki işbirliğini sağlamak olarak tanımlanıyor.