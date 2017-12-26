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    Türk akademisyenden anlamlı üyelik

    Hürriyet Eğitim
    26.12.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

    İÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Zehra Aroğuz, Asya Polimer Toplulukları Federasyonu İlk Bilim Kadını Konsey Üyesi seçildi.

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Ayşe Zehra Aroğuz, Güney Kore Jeju adasında yapılan Asya Polimer Toplulukları Federasyonu (Federation of Asian Polymer Societies) (IUPAC-FAPS) 10’uncu  konsey toplantısında ilk bilim kadını konsey üyesi seçilerek Türkiye’yi temsil etti.

    2007’de kurulan Asya Polimer Toplulukları Federasyonu, 15 üye ülkeden oluşuyor. Asya Polimer Federasyonu hedefleri, Polimer biliminin ilerlemesini ve gelişmesini sağlayacak şekilde bilimsel faaliyetlerde bulunmak, polimer konusunda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapan uzman bilim insanları arasındaki işbirliğini sağlamak olarak tanımlanıyor.

    Etiketler: akademisyen , öğretim üyesi
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