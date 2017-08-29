Türk adaylardan 15’inin yeri garanti

ALMANYA’da genel seçimlere dört haftadan az bir süre kaldı. 24 Eylül Pazar günü yapılacak seçimlerde, Türkiye kökenli adaylar da Federal Meclis’e girebilmek için yarışacak.

720 bin Türkiye kökenli seçmenin bulunduğu Almanya’da, 92 Türkiye kökenli politikacı, çeşitli partilerden milletvekili adayı oldu. Listedeki yerleri ve seçim bölgeleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye kökenli milletvekili sayısının artması bekleniyor. Almanya’da 2013 yılında yapılan seçimlerde dört partiden 11 Türkiye kökenli milletvekili seçilmişti. 24 Eylül’de bu sayının 15’e çıkması bekleniyor.

‘KESİN’ SEÇİLECEKLER

Listedeki yerleri itibariyle seçilmesi ‘garanti’ görülen adaylar da var. SPD Hamburg listesinin ilk sırasında yer alan Aydan Özoğuz, Yeşiller Baden Württemberg listesinin ikinci sırasındaki Cem Özdemir, Yeşiller Bavyera listesinin üçüncü sırasında yer alan Ekin Deligöz, Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya listesinin üçüncü sırasındaki Sevim Dağdelen ve SPD Berlin listesinin üçüncü sırasındaki Cansel Kızıltepe’nin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca SPD’nin KRV listesinden ön sıralarda ve sosyal demokrat seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerden direkt aday olan Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz, Mahmut Özdemir ve Nezahat Baradari’nin de meclise girmesi sürpriz olmayacak. Yüksel listenin 12, Korkmaz 16 ve Baradari de 18’inci sırasında aday oldu.

56 ADAY SEÇİLMİŞTİ

SPD son seçimde KRV’de 56 milletvekili meclise sokmuştu. Dört yıl önceki seçimde tercihli oyları alarak meclise giren Metin Hakverdi’nin yine Hamburg’tan seçilmesi bekleniyor. SPD Baden Württemberg listesinde yer alan Macit Karaahmetoğlu listenin 22’nci sırasından aday. Karaahmetoğlu’nun seçim bölgesindeki tercihli oyları alarak meclise girmesi ihtimal dahilinde.

YEŞİLLER’İN KALESİ

Yeşiller’in kalesi kabul edilen ve bu partinin son dört seçimde de tercihli oyları alarak meclise milletvekili soktuğu Berlin Friedrichshain-Keuzberg’den Canan Bayram bu kez aday oldu. Bayram’ın tercihli oylarla meclise girmesine bekleniyor.

Yeşiller Berlin listesinin ikinci sırasından 2013 seçimlerinde meclise giren Özcan Mutlu, bu kez dördüncü sırada yer aldı. Mutlu ayrıca Mitte bölgesinden de direkt aday. Yeşiller adayı Filiz Polat’ın da seçilme şansı yüksek.

ALTI VEKİL ZOR

Sol Parti’den 2005 yılından beri üst üste üç kez milletvekili seçilen Sevim Dağdelen dışında bu kez Evrim Sommer ve Gökay Akbulut’un da meclise girmesi bekleniyor. Sol Parti Berlin listesinin beşinci sırasından Evrim Sommer’i, altıncı sıradan da Hakan Taş’ı aday gösterdi. Parti 2013 seçimlerinde meclise Berlin’den altı milletvekili sokmuştu. Partinin bu seçimlerde de dört yıl önceki oy oranına ulaşması bekleniyor. Ancak FDP ve AfD’nin yüzde beş barajını geçmesi nedeniyle Sol Parti’nin altı milletvekili sokması zor görünüyor.

Sol Parti Baden Württemberg listesinin üçüncü sırasından aday olan Gökay Akbulut’un da bu kez şansı yüksek. Sol Parti 2013 seçimlerinde bu eyaletten beş milletvekili çıkarmıştı.

CDU bu kez yine Cemile Giousouf’u aday gösterdi. 2013 yılında CDU’dan milletvekili seçilen Giousouf CDU KRV listesinin 23’üncü sırasından aday oldu. CDU bu eyalette 2013 seçimlerinde 67 milletvekili meclise soktu.