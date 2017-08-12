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    'Türk aday belediye başkanlığı için yarışıyor'

    DHA
    12 Ağustos 2017 - 10:10Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 10:10

    Almanya’nın Duisburg kentinde Anakent Belediye başkanlığına bağımsız aday olarak, şehirde tüm dikkatleri üzerine çeken Yaşar Durmuş, bir tanıtım toplantısı düzenledi. Belediye seçimleri, 24 Eylül 2017 tarihinde Almanya Milletvekili Genel seçimleri ile aynı gün yapılacak.

     

    Ailesiyle birlikte yedi yaşında Almanya’ya gelen 47 yaşındaki Yaşar Durmuş, 25 yıldır da bir şirkette vinç operatörü olarak çalışıyor. Duisburg Belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Yaşar Durmuş, düzenlediği bir basın toplantısıyla Türk ve Alman basın mensuplarına kendisini ve projelerini tanıttı. Alman basının da oldukça ilgi gösterdiği toplantı da Yaşar Durmuş, bu yolda kendisiyle birlikte çalışacak ekibiyle basının karşısına çıktı.

    İLK TOPLANTIYI AYNI SOKAKTA YAPTI

    Aday olma gerekçesini, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Duisburg’un Bruckhausen semtinde Kara ailesine Alman polisinin tarafından uygulanan şiddet olayı ve ardından mevcut Duisburg Anaket Belediye başkanı Sören Link’in, o semtte yaşayanlarla ilgili kullandığı 'asosyal' ifadesine bir tepki olarak açıklayan Yaşar Durmuş, ilk tanıtım toplantısını da polis olayının yaşandığı aynı sokakta bulunan bir dernekte yaptı.

    Toplantıda, Alman medya temsilcilerinin yoğun sorularıyla karşılaşan Yaşar Durmuş, bir gazetecinin "Seçim masraflarını kimler karşılayacak?" şeklinde ki bir soruya, "Bizi destekleyenler yardımcı olacak, sizler de yardım edebilirsiniz cevabını vererek rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

    "ÖZÜR DİLEMEYEN BAŞKANI KOLTUĞUNDAN İNDİRECEĞİZ"

    Toplantının sonunda DHA mikrofonuna konuşan Yaşar Durmuş, "Kara ailesine polisin uyguladığı şiddet burada yaşayan bizleri, zaten incitti, üzdü. Ardından belediye başkanın da, asosyal ifadesini kullanması bizleri dahada derinden sarstı. Bunun ardından bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan STK’lar, yapılanlara bir cevap vermek için bağımsız karşı bir aday çıkartılması kararı üzerinde görüş birliğine vardı ve bana teklif edildiğinde bende adaylığı kabul ettim. Kullandığı bu çirkin ifade nedeniyle gelip bir özür bile dilemeyen belediye başkanını, koltuğundan indireceğiz ve bizim de nasıl sosyal oluğumuzu görecekler. Duisburg’da suyu bulandırdık. Belediye başkanını koltuğundan ederek, partisi SPD’yide kurtarmış olacağız" dedi.

    Etiketler: Almanya , DUISBURG , Belediye Başkanı
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