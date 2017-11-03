Turizme giden yol mideden geçiyor

Gıda Mühendisi Senem Erdoğan, Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tamamladığı yüksek lisans tezinde İzmir’in gastronomi çeşitliliği üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı. Kentin gastronomisine yön veren 16 kişiyle bir araya gelerek kent ekonomisine katkı sağlayacak öneriler sunan Erdoğan, “İzmir, yerel mutfak özellikleri ile farklı kültür ve deneyimlere ilgi duyan turistler için tam bir cazibe merkezi olabilir” dedi.

İzmir’in gastronomi alanında sahip olduğu zenginliği pazarlama ve markalaşma boyutunda nasıl geliştirmek gerektiğini Yaşar Üniversitesinde tamamladığı yüksek lisans tezinde ele alan Senem Erdoğan, "İzmir mutfağının karakteristik özelliklerine Levanten, Rum, Göçmen, Girit, Sefarad, Anadolu ve Yunan mutfaklarının izlerini taşıyan tarifler ve geleneksel pişirme yöntemleri hakim. Bu durum İzmir’e gastronomik açıdan büyük bir avantaj sağlamakta. Ancak yerel İzmir mutfağına yönelik tanıtım çalışmaları daha etkili olmalı. Bu amaçla profesyonel şirketlerden destek alınmalı, sosyal medya ve gastronomi alt yapısı olan bloggerlar kullanılmalı, yabancı şefler ve kanaat önderleri davet edilip ağırlanmalı, ses getirecek festival ve etkinlikler düzenlenmeli. Yöresel ürünler yurtdışı fuar ve yarışmalar aracılığıyla öne çıkarılmalı. İzmir ve Yarımada destinasyonunda yapılacak gastronomik etkinlikler çerçevesinde bir gastronomi danışma komitesi oluşturulmalı ve bu komite ayrıca gastronomi turizminin gelişimine yönelik projelere öncülük etmeli. Farklı ülkelerde turizm ofisi işlevinde İzmir mutfağını temsil edecek Ege restoranlarının açılması teşvik edilmeli" dedi.

"TUR VE TADIM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMELİ"

İzmir’in öne çıkabilecek sokak lezzetlerinin yanı sıra tarihi restoranların bilinilirliğini artırmak için neler yapılması gerektiğini de ele alan Erdoğan, “İzmir ve yarımadayı temsilen Urla şarabı, sübye, sakızlı Türk kahvesi gibi içecekler ile Urla zeytinyağı, şevketi bostan, ısırgan otu, arapsaçı, sakız enginardan yapılan zeytinyağlı ot yemekleri, fava, midye, boyoz, çağla badem gibi İzmir sokak lezzetleri, İzmir köftesi, Ödemiş köftesi, Tire köftesi ile mübadele ve göçmen yemeklerinin daha çok öne çıkarılabileceği festival, tur ve tadım etkinlikleri düzenlenmeli. Sakızlı Türk kahvesi ve Erkence natürel sızma zeytinyağının uluslararası coğrafi işaretlerinin alınması sağlanmalı ve bu iki ürün uluslararası tanıtımlarda Urla ve Çeşme’nin yıldız ürünü olarak konumlandırılabilir. Tarihi değeri olan İzmir lokantalarının sürdürülebilirliği sağlanmalı. Kemeraltı ve Alsancak gibi İzmir’in birçok semtinde tarihi dokusu, değeri olup birkaç kuşaktır devam eden lezzet deneyimleme noktalarının ‘Gastro turistler’ tarafından keşfedilmesini beklemek yerine, İzmir’in sembolik yerleri ve lezzetleri hem broşür şeklinde hem akıllı telefon uygulaması şeklindeki minik lezzet haritaları aracılığıyla kolayca bulunabilecek hale getirilmeli" şeklinde konuştu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Yerel gastronomi festivallerine ek olarak, İzmir ve yarımadayı kapsayan uluslararası büyük bir gastronomi festivali de gastronomi turizmine katkı sağlayabilir. Örneğin; yerel gastronomi festivalleri kapsamında ‘zeytinyağı ve ekmek’ temalı bir gastronomi etkinliği organize edilebilir ya da Yavaş Şehir Seferihisar’ın Ata ekmeği ile Erkence natürel sızma zeytinyağının buluşması sağlanabilir."