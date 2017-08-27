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Turizme 60 milyar liralık kredi

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 23:47Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:48

BANKACILIK sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı bu yılın haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.8 artarak 60 milyar liraya dayandı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı Geçen yılın haziran sonunda 46 milyar 261 milyon lira idi. Yıllık bazda bakıldığında kredilerdeki artış miktarı yüzde 27.8 oldu. Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde 23 milyar 547 milyon liralık hacimle İstanbul ilk sırada yer aldı. Son bir yıllık dönemde turizm sektöründe kullanılan kredilerdeki en fazla artış yüzde 538,8 ile Hakkari'de yaşandı. Haziran 2016'da 1 milyon 411 bin lira olan kredi miktarı bu yılın haziran sonunda 9 milyon 13 bin liraya çıktı. Bu şehri, yüzde 334.4 artışla Kocaeli, yüzde 168.3 artışla Adıyaman, yüzde 143.9 artışla Karaman ve yüzde 128.5 ile Kilis takip etti.

Etiketler: BDDK , turizm , gazetehaberleri
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