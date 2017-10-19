Turizmde ziyaretçi sayısı artıyor gelir düşüyor

Temel bazı verilere göre, Ağustos 2016’da Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 37,96 azalıp 3,18 milyon kişi olurken, bu yıl Ağustos ayı, 4,6 milyon ziyaretçiyle sektörde dönüm noktası oldu.

Ancak bununla birlikte toplam gelirin yüzde 2,8 oranında düşmesi, 2016 yılı zararının telafi edilemediğinin göstergesi oldu. Cushman Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, “Teşviklerin sürmesi önemli, ancak temel çözüm makro bakış açısıyla siyasi barışın sarsılmaması” dedi.

Türkiye’ye gelen turist sayısında 2017 yılında yıllık bazda ve her bölgede önemli artışlar olduğunu belirten Togrul Gönden, “Ziyaretçi sayısı yüzde 26,4 artarak 21,9 milyona ulaştı. Yalnız Ağustos ayının yüzde 46,35’lik artışı son derece etkili oldu. 4,6 milyon ziyaretçi ile sadece Ağustos ayı, ilk 8 aylık verilerden yüzde 21’lik pay alıyor. Bu rakamlara baktığımızda ilk 7 ayın artışının ise görece daha sınırlı olduğu ortaya çıkıyor” dedi.