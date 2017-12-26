"Turizmde yüzde 58 artış kaydettik

Çetin, ATSO'nun Aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'nın, turizm dolayısıyla dünyadaki siyasi gelişmelerden etkilendiğini belirterek, Kudüs'ün Ortadoğu'da gerginliği artıracak bir konu olduğunu söyledi.

Filistin halkının topraklarından çıkarıldığını dile getiren Çetin, "Mescid'i Aksa ve Yahudiler için kutsal olan duvar yan yanadır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerler Kudüs'tedir. Böyle bir kenti İsrail'in başkenti olarak kabul etmek insanlığa karşı bir haksızlıktır. Türkiye bu konuda gereken duyarlılığı göstermiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin, İsrail ile Filistin arasında adil bir barışın mimarları arasında olması gerektiğini ifade eden Çetin, Antalya'ya bu yıl 170 bin İsrailli, 100 binden fazla İranlı, ayrıca Arap ülkelerinden de onbinlerce ziyaretçi geldiğine dikkati çekti.

"YILBAŞINA YÖNELİK IŞIKLANDIRMADA SIKINTI YAŞADIK"

Antalya'da yılbaşına yönelik ışıklandırmada sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çetin, "Toplum olarak eğlenme konusuna da önem vermeliyiz. Eğlenmeyen bir toplum haliyle stresli, öfkeli olur. Sürekli çatık kaşlı, ciddi, birbirinde kusur arayan değil, güler yüzlü ve eğlenen bir toplum olmalıyız. Yılbaşı, dini ve milli bayramlar, kutlama günleri bu nedenle önemlidir, bir fırsattır. Yılbaşı dini bir konu değildir.

Hristiyan dininde Katoliklerin Noel'i 24 Aralık gecesidir, Ortodoksların Noel'i 6 Ocak gecesidir." dedi.

Dünya ekonomisi büyüdükçe Türkiye'nin ihracatının arttığını, ekonominin büyüdüğünü belirten Çetin, "Türkiye ekonomisinde 2017 yılı son 4-5 yılın en iyi yılı olmuştur. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11'dir." ifadesini kullandı.

"Türkiye ekonomisi dinamik bir ekonomidir, siyasi gerginlikler azalırsa, milli bir uzlaşmayla eğitim, hukuk, vergi, kamu yönetimi reformları yapılırsa çok daha hızlı bir büyüme göreceğimize inanıyorum. 2017'yi Antalya ekonomisinde de olumlu verilerle tamamladık." diyen Çetin, yıl sonu itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen yabancı turist sayısının 10,5 milyon olduğuna dikkati çekti.

OKULLARDA PORTAKAL SUYU DAĞITILMALI

Antalya'nın vergi gelirlerinde yüzde 11,5 artış olduğunu ifade eden Çetin, "Kurumlar vergisi afla önemli ölçüde arttı. İlimizin ihracat artışı yüzde 20'yi aşmıştır. Domates gibi ürünlerde geçen yıldan daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu yıl sebze ihracatımızda artış olumludur, ancak narenciye ihracatında düşüş görüyoruz." dedi.

Çetin, narenciye üreticisine herkesin destek olması, portakal bahçelerinin sökülmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Okullarda çocuklara portakal suyu içirsek hem çocuklar daha sağlıklı olur hem de üretici ayakta kalır." ifadesini kullandı.

"2018 yılı için turizmde çok daha ümitliyiz. Ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz. Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. Fakat halen 2014'ün gerisinde olduğumuzu unutmayalım." diyen Çetin, bazı pazarlarda son dönemde olumlu dönüşlerin başladığını aktardı.

Almanya'dan erken rezervasyonlarda Mısır'da yüzde 72, Antalya ise yüzde 49 artış olduğuna işaret eden Çetin, 2018'de Antalya'da önemli bir yükseliş sağlanacağını söyledi.

Hükümetin turizme desteklerinin gelecek yıl da devam edeceğini bildiren Çetin, "Bakanlığın destek bütçesi yüzde 41 artırılmıştır. 2018'de

acentelere uçak ve kruvaziyer gemi desteği için 800 milyon lira ödenek ayrılmıştır.

Artık uçak destekleri yoğun sezonda daha az, diğer dönemlerde daha yüksek olacaktır. Kruvaziyer yolcu başına da 30 dolar destek verilecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ATSO'nun 2018 bütçesi 29 milyon 820 bin lira olarak kabul edildi.