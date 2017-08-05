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Turizmde yanıltıcı ‘yıldız’a ceza yağdı

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 22:10Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 22:10

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, turizm işletme belgesi olmadan yıldız tanıtımı yaptığı veya belgesindeki sınıftan farklı tanıtımda bulunduğu tespit edilen firmalara yaptırım uygulandığını belirterek, “Reklam Kurulunca 7 ayda turizm sektöründe 41 dosyada reklam durdurma, 2 dosyada idari para ve durdurma cezası uygulanmasına karar verildi” dedi. Tüfenkci, turizm işletmelerinin yıldız sınıflarının, tesislerin kapasite ve fiziki özellikleri, işletme ve hizmet kaliteleri gibi ölçütlerin değerlendirilmesiyle belirlendiğini söyledi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Söz konusu sınıflandırmaların tüketicilerin ekonomik tercihlerini etkilediğini ifade eden Tüfenkci, turizm işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamları nedeniyle tüketicilerin maddi ve manevi birçok sorunla karşılaşabileceğini, ülke turizminin zarar göreceğini bildirdi. Tüfenkci, Bakanlık olarak yanıltıcı reklamlarla tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelenmesini engellemek için gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin altını çizerek, Reklam Kurulu’nun yanıltıcı sınıf tanıtımı içeren reklamlara ilişkin muhtelif firmalar hakkında idari para ve durdurma cezaları uyguladığını, şikayetler çerçevesinde konuya ilişkin incelemelerin de devam ettiğini dile getirdi. Tüfenkci, “Turizm sektörüne verilen idari para cezası ise 116 bin 254 lira oldu” dedi.

Etiketler: Bülent Tüfenkci , GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı , gazetehaberleri
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