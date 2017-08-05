Turizmde yanıltıcı ‘yıldız’a ceza yağdı

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Söz konusu sınıflandırmaların tüketicilerin ekonomik tercihlerini etkilediğini ifade eden Tüfenkci, turizm işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamları nedeniyle tüketicilerin maddi ve manevi birçok sorunla karşılaşabileceğini, ülke turizminin zarar göreceğini bildirdi. Tüfenkci, Bakanlık olarak yanıltıcı reklamlarla tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelenmesini engellemek için gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin altını çizerek, Reklam Kurulu’nun yanıltıcı sınıf tanıtımı içeren reklamlara ilişkin muhtelif firmalar hakkında idari para ve durdurma cezaları uyguladığını, şikayetler çerçevesinde konuya ilişkin incelemelerin de devam ettiğini dile getirdi. Tüfenkci, “Turizm sektörüne verilen idari para cezası ise 116 bin 254 lira oldu” dedi.