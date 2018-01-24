Turizmde teknolojik dönüşüm

Amadeus’un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, “Teknolojimiz ve hizmet kalitemiz ile Türkiye seyahat acenteleri pazarında önemli bir konumda bulunuyoruz. Fuarda sunacağımız yeni ürünlerle seyahat acentelerine daha fazla müşteriye ulaşma ve satışlarını artırarak daha fazla kazanç elde etme fırsatı sağlayacağız” dedi. Geliştirdikleri yeni çözümlerin tanıtımını Emitt Fuarı’nda yapacaklarını belirten Eric Willems, “Fuarda 4 gün boyunca salon 7, B740 standında olacağız” dedi. Teknolojik dönüşümün turizm endüstrisini de değiştireceğini belirten Willems, “2030 yılına kadar seyahat teknolojileri daha da gelişecek. Seyahat edecek olan kişiler seyahatlerini satın almadan önce 3 boyutlu olarak deneyimleyerek seçimlerini yapacaklar” diye konuştu.