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Turizmde Rusya etkisi

Hürriyet Haber
02 Ağustos 2017 - 00:38Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 00:38

TÜRKİYE 2016’nın ardından 2017’de turizmde toparlanmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 14 artarak, 10 milyon 740 bin 226’dan 12 milyon 249 bin 449’a çıktı.

Her ne kadar yükseliş yaşanmış olsa da 2015’in ilk 6 ayındaki 14 milyon 894 bin 754 kişinin gerisinde kalındı. Sadece haziran ayı dikkate alındığında ise 2016’da 2 milyon 438 bin 293’ kişi Türkiye’ye gelirken, 2017’de yüzde 43 yükselişle 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaşıldı. Haziran 2015’te Türkiye’yi tercih eden yabancı turist sayısı ise 4 milyon 123 bin 109 kişi olmuştu. Ocak-haziran döneminde Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 1 milyon 692 bin 103 kişiyle Rusya oldu. Geçen yıl iki ülke arasında yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya’dan gelen turist sayısı söz konusu dönemde 183 bin 828 kişide kalmıştı. 2017’de ulaşılan Rusya’dan gelen turist sayısı ile birlikte 2015’teki 1 milyon 454 bin 618 sayısı da geçilmiş oldu. Turizmde kişi sayısında yaşanan toparlanmanın en büyük kaynağı da Rusya’dan sağlandı. Rusya’nın ardından Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke ise Almanya oldu. Almanya’dan ilk 6 ayda Türkiye’ye gelen kişi sayısı geçen yıla göre 1 milyon 502 bin 949’dan 1 milyon 246 bin 744 kişiye gerilese de, Türkiye’nin en önemli pazarlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. 2015’in Ocak-Haziran döneminde Almanya’dan gelen turist sayısı 2 milyon 109 bin 763 kişiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Rusya ve Almanya’nın ardında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü sırada Gürcistan yer aldı. Gürcistan’den gelen turist sayısı geçe yıl 1 milyon 38 bin 228 kişi olurken, 2017’de 1 milyon 73 bin 271’e çıktı.

Haziran ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke yine Rusya oldu. Rusya’dan gelen turist sayısı 763 bini geçti. Almanya ile yaşanan gerilimin de haziran ayı itibariyle etkisinin çok fazla olmadığı görüldü. Almanya’dan gelen turist sayısı da 345 binden 383 bine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2015 Haziran ayındaki 556 binlik sayının çok gerisinden kalındı. İstatistiklere göre Almanya dışındaki birçok Avrupa ülkesinde kaybın devam ettiği görüldü.

Etiketler: gazetehaberleri , rusya , turist , Turist
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