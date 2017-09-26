Turizmde dünyada ilk 5'e girebiliriz

Antalya’da 900 adet turistik tesisin yaklaşık 410’unun 5 yıldızlı tesis olmasına rağmen dünyada turistik destinasyonlar sıralamasındaki yeri konusunda geride kaldığını belirten Dr. Yağcı, “12 milyon yabancı turistin geldiği bir şehrin dünyada devamlı konuşuluyor olması gerekir” dedi.



20 MİLYON YABANCI TURİST

Antalya’nın gerçekten kendini kanıtlamış bir turizm varış noktası olduğunu anlatan Dr. Yağcı, “2014 ve 2015 yılında 12 milyon yabancı turist rakamına ulaştık. Antalya çok rahat 20 milyon yabancı turist sayısına yaklaşacak kapasiteye sahiptir. Bu nedenle bizim orta dönem hedefimiz 20 milyonluk yabancı turisti Antalya’ya çekmek olmalıdır” diye konuştu.



İÇ PAZAR İÇİN YETERLİ Mİ?

Antalya’yı keşfedilmemiş bir potansiyel olarak gördüğünü söyleyen Dr. Erkan Yağcı, “İç pazardaki hareketlenme çok önemli. Kendi vatandaşınız ülke içinde seyahat etmiyorsa turizm ülkesi olamazsınız. Son 10 yılda bunun ülkemizde başarıldığını gördük. Burada önemli olan uygun koşullarda uçuş ve karayolları ağının oluşturulması ve her bütçeye uygun tesislerin olmasıdır. Türkiye’de konaklama sektöründe şu anda 3 bin 500’den fazla turistik tesis var. Bu da bu hareketin oluşmasına çok ciddi bir ivme kattığını söyleyebiliriz. Yeterli mi? Elbette değil” dedi.



2018 DAHA İYİ OLACAK

AKTOB olarak ciddi çalışmalarda bulunduklarını belirten Dr. Yağcı, “Sektörel bazda bakacak olursak eğer 400 bine yakın yatak kapasitesi ile sektörün yüzde 35’ini temsil etmekteyiz. Turizm sektöründe ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim sağlayarak köprü rolü üstlenmekteyiz. AKTOB olarak yapmaya çalıştığımız; çözüm odaklı yaklaşımdır. Sorunları konuşuyoruz ama malesef çözümü konuşmuyoruz. Artık şöyle bir bakış açımız var, problemi söylerken çözümü de söylüyoruz. Bu yaklaşımında, yaptığımız işe, sektöre ve ilişkilerimize değer kattığını görüyoruz. İşin sonunda çözümün bir parçası olmak lazım, problemin parçası olmak bizim politikamızda olan bir şey değildir. Biz şunu diyoruz; “Bizim işimiz turizm. Turizm bu ülkenin milli bir sektörü, petrolü yok ama turizmi var.” Biz turizmi nasıl daha iyi bir noktaya getiririz, nasıl dünyada ilk 5’e girebiliriz bunun mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.



2018 yılının 2017 yılından çok daha iyi olacağını düşündüğünü anlatan Dr. Yağcı, şöyle devam etti: “Dünyanın günlük, anlık değiştiği şu zamanda ön görülemezliğin vermiş olduğu şartlarda, bugünün koşullarına göre söylüyorum. Bilinmezin hayatımızı şekillendirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Açıkçası yaptığımız en büyük mücadele bu bilinmezlikte yaşamak.



Antalya’nın başarı eşiği 12 milyon yabancı turisttir. 2018 yılında Antalya’nın bir an önce 12 milyona yaklaşması hedefini koyuyoruz.”