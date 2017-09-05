Turizmde beyin göçü

Son yıllarda siyasi sorunlardan ve terör olaylarından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu turizm. Özellikle Rusya ile yaşanan krizin ardından 2016 çok zor geçti. Bu dönemde 400 bin sektör çalışanı işini kaybetti. Bugüne kadar kriz dönemlerinde alınacak stratejik kararlar için genellikle yatırımcılar öne çıkar, yöneticiler arka planda kalırdı. Ancak, turizmin kriz dönemlerinden belki de en olumsuz etkilenen alan olması ve bu olumsuzlukların da en çok çalışanları etkilemesi sektör yöneticilerini harekete geçirdi. Nisan ayında kurulan Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD), sektörü daha iyi yerlere getirebilmeyi, kriz dönemlerinde de sürdürüle-bilirliği devam ettirmeyi amaçlıyor.



2. ŞANS YOK

Konu hakkında Hürriyet İK’ya konuşan TUROYD Başkanı Ali Can Aksu, “Son zamanlarda yaşanan krizlerden en çok etkilenen sektör olduk. Dolayısıyla kaderimize razı olmaktansa Türk turizminin tanıtımına biz de destek olalım, sadece yatırımcılara, acentelere, rehberlere bırakmayalım istedik” diyor. Aksu, kaliteli hizmet veren, güler yüzlü, misafirperver olabilen yöneticilerin tesislerin tanıtımında zaten önemli rol oynadığını aktarıyor. Otel altın kaplı da olsa güler yüzü, kaliteli hizmeti bulamayan otel müşterisinin, o otele ikinci şansı vermediğini söyleyen Aksu, içlerinde bulunan potansiyeli TUROYD ile birlikte daha koordineli yapmayı amaçladıklarını belirtiyor.

TUROYD bünyesinde 1385 yönetici bulunuyor. TUROYD’a üye yöneticiler arasında genel müdürler, genel müdür yardımcıları, satış pazarlama direktörleri bulunuyor.



TÜRKİYE YANLIŞ TANITILIYOR

TUROYD kurulduktan kısa süre sonra Rusya, Çin, İran ve Azerbaycanlı yetkilerle toplantılar yaparak icraatlarına başlamış. Öncelikle İstanbul’da bir platform düzenlenerek Rusya’nın en önemli otel kanallarından biri otel yöneticileri ile bir araya getirilmiş. Rus yetkililer, sadece kıyı şeritleri değil, Türkiye’deki farklı bölgelerin de tanıtımı konusunda ikna edilmiş. Daha sonra Çin’in en büyük turizm firmalarından biriyle 3 gün süren bir çalıştay düzenlenmiş. Bu çalıştay Çin’de uygulanması gereken pazarlama stratejileri konusunda yararlı olmuş. Yetkililer Türkiye’nin Çin’de çok yanlış tanıtıldığını söylemişler. Çünkü, bütün tanıtım kataloglarında deniz, kum, güneş öne çıkıyormuş. Oysa yetkililer, Çinlilerin kültür turizmini yani, tarihi yerler görmeyi, panaromik fotoğraflar çekebilecekleri ortamları daha çok sevdiklerini söylemişler.



YATIRIM BOŞA GİDİYOR

TUROYD’un değiştirmek istediği bir başka alan da yatırımcıyı yanlış bilgilendiren kesim hakkında. Aksu, turizme yatırım yapmak isteyen kişilerin, bu işte profesyonel olmayan insanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini belirtiyor. Örneğin, bir bölgede salon ihtiyacı daha çok olmasına rağmen 300 odalı otel yapılıyor. Bu odalara talep olmayınca yatırım boşa gidiyor. Aksu, TURYOB’un yatırımcılara danışmanlık verdiğini aktarıyor.



BEYİN GÖÇÜ ÇOK ARTTI

Türk yöneticilerin ABD’li ve Avrupalı yöneticilerden farklı çalıştığını belirten Aksu, “Avrupalı ve ABD’li yöneticiler 8 saat mesailerini doldurup telefonu kapatırlar. Personel ve müşteriyle çok iletişim kurmazlar. Türk yöneticiler ise sürekli ulaşılabilirdir, otel müşterisiyle oturup sohbet ederler” diyor. Bu nedenle Türk yöneticiler yurtdışındaki otellerde de çok tercih ediliyor. Bununla beraber Türkiye’de son yıllarda sektörün zayıflaması, bu işe devam etmek isteyen iyi yöneticilerin sektöre güvenmeyip yurtdışındaki otelleri tercih etmesine yani beyin göçüne sebep oluyor.



MUHASEBECİLER YÖNETİYOR

Turizm sektöründe kriz dönemlerinde ilk iş kadroda küçültmeye gidildiğini belirten Aksu, “100 kişiyle verilmesi gereken hizmet 50 kişiyle veriliyor. Kalifiye elemanlar sektöre küsüyor. Maaş maliyetlerinden dolayı şuan çok sayıda genel müdür işten çıkarılıyor. Ciddi yatırımlar yapılan tesisler ise muhasebe müdürleri ile yönetilmeye çalışılıyor. Böyle devam ederse bu oteller iyi yönetilemedikleri için heba olup gidecek” diye konuşuyor. Aksu’ya göre bu durumu önleyebilmek için yasa çıkması şart. Nasıl bir terzi ustalık belgesi olmadan terzi dükkanı açamıyorsa, turizm mezunu olmayan birisi de yönetici yapılmamalı.

İDEALİST GENÇLERE İHTİYAÇ VAR

Üniversitelerdeki panellerde öğrencilerle buluştuklarını belirten Aksu, turizm bölümlerinde okuyanların genelde tedirgin ve karamsar olduğunu söylüyor. Turizm bölümleri artık çok tercih edilmiyor. Aksu’ya göre böyle devam ederse kalifiye eleman yetişmez. Sektörü gençlere yeniden sevdirmek için çalıştıklarını belirten Aksu, toparlanmanın idealist gençlerle olacağına inanıyor. Aksu, gençlere 1 değil 2 yabancı dil öğrenmenlerini, stajları iyi değerlendirmelerini, global turizm anlayışını takip etmelerini, bu konudaki sempozyumlara gitmelerini öneriyor.