Turizm ve ihracatla uçuşa geçti

Asıl büyümeyi ikinci çeyrekte yakaladıklarına işaret eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Bu çeyrekte yolcu gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 5 artarak 2.2 milyar dolara, kargo gelirleri ise yüzde 29 artarak 327 milyon dolara yükseldi. Toplam gelirler ise yüzde 7 artış ile 2.6 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında ise 4.6 milyar dolar toplam gelir elde edildi. 2017 yılının ikinci çeyreğinde 189 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdik. Yeni uçak ihtiyacımız doğabilir. İkinci çeyrek rakamları kalıcı iyileşmeyi gösteriyor” dedi.

GİDER TASARRUFU

2016 yılının ikinci yarısında başlanan gider tasarruf planı hakkında da bilgi veren İlker Aycı, şöyle konuştu: “2017 yılında da bu plana devam edildi. Yılın ikinci çeyreğinde toplam operasyonel giderler yüzde 7 azalarak 2.5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Global sektördeki yoğun rekabete, yakın coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara ve kurdaki dalgalanmalara rağmen, THY nakit yaratmaya devam etti. Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar (FAVKÖK) 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 661 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.”

30 MİLYONU AŞTI

2017 yılında yeni hat açılışlarını sürdürdüklerini dile getiren İlker Aycı, şu bilgileri verdi: “Yılın ilk yarısında açılan 5 yeni dış hat noktası ile birlikte toplam 120 ülkeye uçuş gerçekleştirdik. Filodaki uçak sayısı da 228’i dar gövde, 93’ü geniş gövde ve 15’i kargo olmak üzere 336’ya ulaştı. 2017 yılının ikinci çeyreğinde turizmin canlanmaya başlaması ile beraber taşınan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 17.3 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakam temmuz ayında ise 7 milyonu aşarak rekor kırdı. Doluluk oranı ise 4.1 puan artışla yüzde 77.7 oldu. Gelirlerin önemli bir kısmının elde edildiği yurtdışı uçuşlarının yolcu doluluk oranı ise 4.5 puanlık artış ile yüzde 76.8’e yükseldi. İlk yarıda 30.3 milyon yolcu taşınmış olup, yolcu doluluk oranı ise 2.4 puanlık artışla yüzde 76 olmuştur.”

289 BİN KARGO TAŞIDIK

İLKER Aycı, kargo bölümündeki büyümeye de dikkat çekerek, “Turkish Cargo, dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam ediyor. 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 289 bin ton kargo taşıması yapılmış olup, kargo gelirleri bu çeyrekte yüzde 29 artarak 327 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılının başlarında 55 olan kargo uçuş noktası, 2017’nin ikinci yarısında 65’e yükseldi” dedi.

NUSRET İLE GÖRÜŞÜYORUZ

THY olarak spor sponsorluklarına devam etmek istediklerini dile getiren İlker Aycı, “Daha önce dünyanın dev kulüpleri ile çalışmalarımız oldu. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Almanya başta olmak üzere, İspanya, İniltere ve Fransa pazarı hedef noktalar arasında” dedi. Aycı, ayrıca son dönemlerde sosyal medyada fenomen haline gelen Nusr-ET Restoranlarının sahibi Nusret Gökçe ile de bir çalışma yapmayı planladıklarını anlattı.