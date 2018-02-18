Turizm sektörünü bıraktı, eşek sütü üretimine başladı! Masraflarını karşılayamıyor

16 yıl önce turizm sektöründe deve ve eşeklerle küçük geziler düzenleyen Mehmet Ali Yalçın, ‘eşek sütü yok mu’ taleplerinin artması üzerine 4 yavrulu eşek satın aldı.

Birkaç yıl bu 4 eşekten elde ettiği sütleri satan Yalçın, taleplere yetişememesi üzerine turizmi bırakıp, 2008 yılında Varsak bölgesinde eşek çiftliği kurdu. Bugün 50 yavrulu eşekten günde ortalama 15 kilograma yakın süt alan Yalçın, astım, kronik bronşit, kanser, siroz, ateş düşürücü, balgam sökme, gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan eşek sütünün litresini ilk günkü gibi yine 80 liradan satıyor. Masraflarının fazla olması ve zarar etmesi nedeniyle çiftliği kapatmayı düşünen Yalçın, hastalardan gelen yoğun talep nedeniyle işini devam ettiriyor.

"ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR"

Yalçın, turizmle uğraşırken gelen talep üzerine eşek çiftliği kurduğunu ve süt üretimine başladığını aktardı. 2002 yılında 4 eşekle süt üretimine amatör olarak başladığını kaydeden Yalçın, “İlk zamanlar bu sütün nelere iyi geldiğini bilmiyordum. Kimisi astım, boğmaca, bronşit, bademcik rahatsızlığına iyi geldiğini söylediler. Talep arttıkça işler büyüdü ve çiftliğe dönüştü” dedi.

"GÜNDE 15 KİLOGRAM SÜT"

3 bin metrekare alanda bulunan 100 eşekten 50’sinin sağılır durumda olduğunu dile getiren Mehmet Ali Yalçın, “50 tane de yavrumuz var. Günlük 15 kilograma yakın süt alıyoruz. Eşek doymak nedir bilmez, sürekli yem versen sürekli yer. Masrafı çok yüksek. Para kazanmayınca bırakmayı istedim. Ama müşteriler gelen talep üzerine bir türlü bırakmadım” dedi.

"BIRAKANLAR OLDU"

Ankara ve Kırklareli’de de çiftliği bulunduğunu ifade eden Yalçın, “Sütten kesilen eşekleri Kırklareli’deki merada yayılıyor. Masrafları azaltmak için şimdilik böyle gidiyoruz. Bu işi yapanlar vardı ama zamanla bıraktı. Sağlam pazarı olmadığı için bırakanlar oldu. Reklam falan yapmıyorum. Araştıranlar ve insanların birbirleriyle konuşmalarıyla bizleri buluyorlar. ‘Eşek sütü faydalı oldu’ diyenlerin söylemlerini duyanlar hemen bize geliyor” dedi.

"GELENLER ZATEN HASTA KİŞİLER NASIL ZAM YAPAYIM"

Bir eşeğin günde ortalama yarım kilogram süt verdiğini belirten Yalçın, “İşe başladığımızdan bu yana fiyat 80 lira. Halen aynı fiyattayız. 100 liradan satanlar var ama bizde 80 lira. Gelenler zaten hasta kişiler nasıl zam yapayım. Allah rızası için diyorlar, dayanamadım ve kapatmadım.”dedi.

DESTEK BEKLİYOR

Gelen müşterilerinin gözleri önünde taze sütü teslim ettiğini dile getiren Yalçın, “Devletin eşek sütü üreticisine desteği yok. Oysa devlet bizi desteklese biz işletmemizi daha çok büyütürüz. Devlet inek ve mandaya verdiği desteği, eşek üreticilerine de versin. Eşek sütü araştırılsın, hem ülkemiz kazansın hem esnafımız” dedi.





Yalçın, il dışındaki taleplerde ise sütü derin dondurucuda dondurup özel buz kovaları içinde kargoyla müşteriye güvenli şekilde ulaştırdığını belirtti. Eşekleri doğal yemle besleyip, zamanında tedavilerinin yapıldığını ifade eden Yalçın, hijyenin ve sağlığın ön planda olduğunu tüm ticari belgelerinin tam olduğunu vurguladı.



