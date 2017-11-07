“Turizm Reklam Filmi Yarışması”na başvurular başladı

Belgesel Filmleri ve Reklam Filmleri ile Senaryoları kategorilerinde düzenlenecek yarışma iki aşamalı olacak. Ön değerlendirme sonucu belirlenen filmler jüri tarafından değerlendirilerek; her iki dalda da ilk üçer film ödüllendirilecek. Turizm alanına farklı bir bakışla bakan ve kurmaca olmayan belgesel filmlerle, turistik tanıtım amaçlı kurgulanmış yaratıcı reklam filmleri ile senaryolarının değerlendirildiği yarışmaya birden fazla proje ile başvuru yapmak mümkün olacak. Yarışmaya başvurulan projelerin 1 Ocak 2014 tarihinden sonra tamamlanmış ve daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekiyor. Yarışmaya başvuracak reklam filmi ve senaryolarında özgün fikir ve yaratıcı uygulama şartı aranıyor.

Bu yarışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı, “Turizm, yaşama ve gelişimini tanıtım yoluyla sağlayan bir sektör. Bunu dikkate alarak hem turizm belgesel filmlerini, hem de turizm reklam filmlerini kamuya sunmak ve yapımlarını teşvik etmek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Anatolia Akademi turizm alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin en önde gelen özerk akademik kuruluştur. Bir yandan 25 yıldır yayınlanan Türkiye’nin ciddi akademik dergilerinden Anatolia’yı ve turizm eğitimine yönelik kitaplar yayınlarken, diğer yandan da seminerler, kongreler, konferanslar yoluyla turizmin akademik yanını güçlendiren etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu yarışmanın eş organizatörü olan Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü, son 5 yılda gösterdiği yüksek performans ve elde ettiği başarılarla reklamcılık eğitimi alanında hak ettiği yeri almış bulunmaktadır. Ülke turizminde son birkaç yılda gözlenen düşüşün önlenmesi ve dünya turizminden hak ettiği payı alma yolunda ilerleyebilmesine katkı sağlamak amacıyla, turizm reklam filmi senaryosu yazımını teşvik etmenin yararlı olacağını düşündük ve işin bu kısmını üstlendik. Yarışmaya katılacak reklam fikirlerini en iyi şekilde değerlendirecek bir jüri kurduk, gençlerimizin katılımını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Belgesel film kategorilerinde yol filmleri, turizm destinasyonları, kültürel miras ve arkeoloji belgeselleri, doğa ve çevre belgeselleri, spor temalı filmler ve gezi programları yarışma kapsamında yer alacaktır. Reklam filmleri ve senaryolarının ise ülkesel/bölgesel, firmalarla veya turizm ürünleri ile ilgili olması gerekiyor.