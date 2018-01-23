Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Turizm merkezinde fuhuş operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltında...

    Turizm merkezinde fuhuş operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltında...

    İHA
    23.01.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Antalya’da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı iddia edilen ikisi Türk, 21'i yabancı kadın ile fuhuş yaptırdığı ileri sürülen aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu ikisi kadın, 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınları, telefon ve escort siteleri üzerinden VIP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları belirlendi.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce kent merkezi, Serik ilçesi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı.

    200 POLİSLE  10 OTEL VE 22 EVE BASKIN

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler üç gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele, 200 polisin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu dokuz kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 35 kişiyle birlikte ev ve otellerde ikisi Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

    Baskınlarda iki tüfek, iki tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İkisi kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

    VIP ARAÇLARLA SERVİS

    Şebekenin kadınları, escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları belirlendi. İsteyen müşteriye, mesajla kadınların fotoğrafı gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği tespit edildi.

    Etiketler: Gözaltı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri