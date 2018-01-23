Turizm merkezinde fuhuş operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltında...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce kent merkezi, Serik ilçesi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı.

200 POLİSLE 10 OTEL VE 22 EVE BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler üç gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele, 200 polisin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu dokuz kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 35 kişiyle birlikte ev ve otellerde ikisi Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

Baskınlarda iki tüfek, iki tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

İkisi kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

VIP ARAÇLARLA SERVİS

Şebekenin kadınları, escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları belirlendi. İsteyen müşteriye, mesajla kadınların fotoğrafı gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği tespit edildi.