‘Turizm için planlama şart’

DÜNYANIN en büyük beş turizm fuarı arasında gösterilen EMİTT’e, Ünye’yi temsilen Ünye Belediyesi de bu yıl ikinci kez katılıyor. Geçen yıl gerçekleştirilen fuara katılan Ünye Belediyesi’nin Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi evi konsepti ile fuar alanında dikkat çektiklerini ve standı çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini fade eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Dünya’da turizm alanında etkili seyahat acenteleri ve otellerin katıldığı fuarda turizm alanında ciddi tanıtım imkânı ve bağlantılar gerçekleştiriliyor” dedi. Fuar öncesinde Ünye’de faaliyet gösteren turizm işletmecileri ve acenteler ile istişare toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıya Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, turizm işletmecileri ve acenteler katıldı. Ünye’nin turizmi anlamında tanıtımı noktasında fikir ve uygulamalarla ilgili görüş alışverişini yapıldığı toplantıda bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçeye ve bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin Ünye’de konaklamaları ve vakit geçirmeleri için bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

TURİSTİK ÇEŞİTLENDİRME

Başkan Çamyar, “EMİTT, dünyanın en büyük turizm fuarlarından bir tanesi. Ünye Belediyemizin standı geçen yıl olduğu gibi önemli seyahat acentelerinin olduğu bir alanda kurulu olacak. Bunu fırsat bilerek turizmci arkadaşlarımızdan öneriler aldık. Bugün turizm anlamında isim yapmış birçok yere gittiğimizde Ünye’de var olandan daha azına sahip olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki bu zamanda kadar hep konuşmuşuz, ancak içini doldurmamışız. Tüm turistik ve kültürel değerlerimizi işleyip bir fonksiyon yükleyebilirsek, ziyaretçilerimiz içinde turistik öğeleri çeşitlendirmiş olacağız. Kültür Yolu projemiz bu kapsamda bir tohumdu ve ektik. Adım adım devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen son kaynağımızı planlıyoruz. Yapılacak projelerle ilgili ihaleye çıkacağız. Ünyemizin sit alanı olarak değerlendirdiğimiz bölgelerini öyle bir işleyeceğiz ki ziyaretçiler geldiğinizde uzun süre vakit geçirebilsinler. Eskiden kaybedilmiş vaktimizi tamamlayacağız. Tüm bu unsurları hayata geçirirken de tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta iç bölgelerden ziyaretçileri ilçemize getirmek adına Tokat ziyareti gerçekleştirdik ve Nisan ayında Tokat’ta Ünye günleri düzenleyeceğiz. Öte yandan geçtiğimiz yıl özel organizasyon şeklinde gerçekleştirdiğimiz Triatlon yarışını artık federasyon ile birlikte resmi olarak yapıyoruz. Bu da Temmuz ayında 700 civarı sporcunun Ünye’ye gelerek yarışması anlamına geliyor. Yine Ekim 2018’de Uluslararası Çocuk Korum Kongresini ilçemizde gerçekleştirmiş olacağız. Yine ilçemizde film festivali alanında bir çalışmamız söz konusu. Kısacası turizmin birçok yan kolu ile ilgili de önemli çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Turizmcilerle yapılan toplantıda önemli fikirlerin ortaya koyulduğunu söyleyen Başkan Ahmet Çamyar, “Turizm imar planı ile ilgili bu planın Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda talebimizi Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’a ileteceğiz. İkinci bir konu ise kentimize gelen turların otobüslerinin durabileceği bir park alanı. Bu konuda da çevre yolunda uygun bir yer tespit edilerek, park alanı ve hediyelik eşyaların satışını yapılabileceği bir konseptle ilgili çalışma başlatacağız. Yatırımcılarımız böyle bir talebi olursa gerekli altyapıyı sağlarız. Ayrıca tur operatörleri ile ilgili de Ünye’mizde bir tanıtım gezisi yapmayı planlıyoruz” dedi.