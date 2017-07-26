Turizm gelirlerinde yüzde 16 artış

2015-2016 döneminde yaşanan sıkıntılar, Rusya ile Türkiye arasında uçak kriziyle başlayan süreç ile küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin Türkiye üzerinde yansımaları olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan problemlerin Türkiye turizmini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Kurtulmuş, 2016’da 2015’e göre turist sayısında 11 milyon ve gelirinde 12 milyan dolar azalmalar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Bu kriz dönemini yaşamış olmamıza rağmen, Türkiye’deki turizm sektörü dayanıklılığını ortaya koymuştur. 2016 yılı mayıs ayına göre turizm gelirlerinde, turizm istatistiklerinde yüzde 16’lık bir artış var. 2017’nin ilk beş ayında artış yüzde 5.5 idi. Antalya bölgesi için de ilk 7 ayda yüzde 60 artış yaşanmış. Sadece geçen yılın temmuzuna göre Antalya’daki artış yüzde 76. Ocak-mayıs döneminde Rus turistler bakımından istatistikte yüzde 571 gibi son derece önemli bir gelişmeyi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla turizm de etkilendi ama bunu sektörün dayanıklılığı dolayısıyla süratle aşıyoruz. İnşallah bütün alanlarda aşmaya devam edeceğiz.”