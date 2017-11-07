Turizm dünyası Londra’da buluştu

DÜNYANIN en önemli turizm fuarlarından biri olan WTM, katılımcılar arasında, 2.8 milyar sterlini bulan ticaret üretiyor. Fuarda seyahat sektöründen 5 bin katılımcı destinasyon, teknoloji ve özel sektör şirketler olmak üzere toplamda 51 bin seyahat profesyoneli, temel endüstri alıcıları, dijital etkileyiciler, öğrenciler ve Turizm Bakanları’nın ağ kurma amaçlı bir araya gelmesi bekleniyor.

WTM pek çok turizm fuarından farklı olarak tüketicilerin kabul edilmediği, sadece kayıtlı üyeleri ve davetli diğer alıcıların ziyaret edebildiği yönetici, odaklı bir fuar. Katılımcıların yaklaşık yarısı Birleşik Krallık merkezli olmasına rağmen fuar, dünyanın farklı noktalarından profesyonelleri bir araya getiriyor.

TÜRK SİMİDİNİ TADACAKLAR

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı standında üç gün boyunca başta otellerin yönetici ve temsilcileri, tur operatörleri ve kamu kuruluşları olmak üzere 60 katılımcı yer alıyor. Stantta 3 gün boyunca Simit Sarayı tarafından katılımcı ve ziyaretçilere geleneksel Türk mutfağı örnekleri tadımı yaptırılacak. Fuarın ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş’un yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.





‘TARİH YENİDEN CANLANIYOR’

Fuar alanında bugün National Geographic alanında Türkiye temalı fotoğraf sergisi açılacak. Aynı gün, konusu, Şanlıurfa’nın turizm potansiyeli ve Göbeklitepe kazıları hakkında olan ‘Tarih Yeniden Canlanıyor Konferansı’ düzenlenecek.

Fuarda turizm çalışanlarının tanışması adına düzenlenen etkinliklere ek olarak sektördeki ilerlemeler, değişimler ve yeni fikirlerle ilgili sunumlar ve seminerler yapılıyor. Bu seminerlerden bazılarında çeşitli uluslararası turizm şirketlerinden uzmanlar; yeşil turizm, sağlık turizmi, lüks turizmi, yemek turizmi gibi spesifik konularda bilgilendirmeler yapacak.





KUZEY KIBRIS’TA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

North Cyprus Tourism Centre’den yapılan açıklamada ise “Bu sene KKTC standı geçen yıl olduğu gibi geleneksel bir Kıbrıs köy ev ve Mağusa şehrimizin Othello Kalesi’nden esinlenerek hazırlanmıştır. Stand üzerinde maket köy fırını, değirmen, Kıbrıs çeşmesi, üzüm şarap yapım yeri, seramik atölyesi, el sanatları ve çöpten sepet, sandalye örme sanatları yer alacaktır. Misafirlere geleneksel Kıbrıs yemeklerinden ve içeceklerinden ikram edilecektir” denildi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu da bu sabah fuarda olacak.











