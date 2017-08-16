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    Turizm cenneti Bodrum’da çöp yangını kontrol altına alınamıyor

    Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 14:26Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 14:51

    Bodrum’daki katı atık depolama alanında dün akşam başlayan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

    Yokuşbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır kullanılan katı atık depolama alanında, dünÿsaat 20.00’da, yangın başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 17.5 saattir süren yangına müdahaleyi sürdürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte iş makineleri de çöplükteki söndürme çalışmalarına destek verdi. Torba, Kızılağaç, Yokuşbaşı Mahalleleri ve ilçe merkezi ise dumanlardan etkilendi. 5 itfaiye arazözü, 15 itfaiye eri ve ilk müdahale araçları çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

     

     

     

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    Etiketler: Bodrum , Yangın , Turizm
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