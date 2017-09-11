Kimi otel sahipleri, oteline aile isimini vermeyi tercih ederken, kimi tesisler ise mitolojik bir kahraman, mimari yapÄ±, gemi, uÃ§ak, Ã§iÃ§ek veya bir masalda geÃ§en mekanÄ±n ismini almÄ±ÅŸ.

Kemer'deki Champion Tatil KÃ¶yÃ¼'nÃ¼n isim hikayesini anlatan otelin sahibi ve TÃ¼rkiye Otelciler Federasyonu Osman AyÄ±k, "Champion" isminin babasÄ± Ahmet AyÄ±k'Ä±n sporcu geÃ§miÅŸinden geldiÄŸini sÃ¶yledi.

BabasÄ±nÄ±n tatil kÃ¶yÃ¼nÃ¼n kurucusu olduÄŸunu ifade eden AyÄ±k, "BurasÄ± bir aile iÅŸletmesi. Babam gÃ¼reÅŸte eski olimpiyat ve dÃ¼nya ÅŸampiyonudur. 1970'de gÃ¼reÅŸi bÄ±raktÄ±, 1988'de bu tesisi aÃ§tÄ±k. BabamÄ±n sporcu geÃ§miÅŸi dolayÄ±sÄ±yla tesise 'Champion' ismini verdik." dedi.

Antalya Kundu'daki Concorde De Luxe Resort'un sahibi Akdeniz Turistik Otelciler ve Ä°ÅŸletmeciler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Erkan YaÄŸcÄ± ise 2000'li yÄ±llardan itibaren Antalya Kundu'da konsept otel projelerinin aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Concorde'in yatÄ±rÄ±mÄ±na 2004'de baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran YaÄŸcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"O dÃ¶nem Kundu'da Kremlin, Titanic gibi tematik oteller vardÄ±. BÃ¶lge tematik otellerle Ã¼nlenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Biz de bÃ¶lgenin yapÄ± Ã¶zelliÄŸine uygun tematik otel yapma fikriyle baÅŸladÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mimari proje de 2004-2005 yÄ±llarÄ±nda Concorde uÃ§aklarÄ±nÄ±n piyasadan kalktÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶neme denk geldi. O dÃ¶nemin esprisiyle 'Concorde'de uÃ§amadÄ±nÄ±z ama konaklayabilirsiniz' esprisiyle uÃ§ak mimarisinde bir otel yapma fikrine vardÄ±k. Ä°smini de Concorde koyduk. Ä°sim alÄ±cÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekiyor, pazarlamada da Ã§ok faydasÄ± oluyor. Bu ambiyansÄ± yaÅŸamak isteyen misafirlerimiz Ã§ok oluyor."

GÃœZELLÄ°K KRALÄ°Ã‡ESÄ° "CALÄ°STA"

Profesyonel Otel YÃ¶neticileri DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi ve Calista Luxury Resort Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali KÄ±zÄ±ldaÄŸ da otellere isim bulurken aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yÃ¶resel, tarihsel ve mitolojik deÄŸerlerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Kendi otellerinin isminde de mitolojik bir deÄŸer kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KÄ±zÄ±ldaÄŸ, Calista'nÄ±n mitolojide bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Calista'nÄ±n "en gÃ¼zel, en muhteÅŸem" anlamÄ±na geldiÄŸini belirten KÄ±zÄ±ldaÄŸ, "Mitolojide Calista isimli gÃ¼zel bir kadÄ±n Ã§ok daha gÃ¼zel olmak iÃ§in farklÄ± iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±yor, tÃ¼m zamanÄ±nÄ± daha gÃ¼zel olmak iÃ§in harcÄ±yor. Bu durum diÄŸer tanrÄ±larÄ±n hoÅŸuna gitmiyor, bunu Ã§irkinleÅŸtiriyorlar. Daha sonra Calista bakÄ±yor ki asÄ±l gÃ¼zellik yÃ¼rekte, ruhta. Kendisini iyiliÄŸe, yardÄ±mseverliÄŸe adÄ±yor. Bu deÄŸiÅŸkenlik tanrÄ±larÄ±n hoÅŸuna gidiyor, Calista'yÄ± kainattaki en gÃ¼zel kadÄ±n haline getiriyorlar. Calista ismi bu mitolojik hikayeden alÄ±ndÄ±." diye konuÅŸtu.

Ã‡iÃ§ekten, tanrÄ±Ã§adan, batan gemiden etkilenen de var

Bu arada, Belek'te 2015'de G-20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliÄŸi yapan Regnum Carya adÄ±nÄ± "karya Ã§iÃ§eÄŸi"nden aldÄ±. Yine Belek'te bulunan Xanadu ise Ã‡in-MoÄŸol Ä°mparatoru Kubilay Han'Ä±n yazlÄ±k sarayÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Lara bÃ¶lgesinde bulunan Adonis Otel ise adÄ±nÄ± mitolojideki aÅŸk tanrÄ±Ã§asÄ± Afrodit'in sevgilisinden almÄ±ÅŸ. Antalya KaleiÃ§i'ndeki Routlingenhof isminin de sahibinin, bir zamanlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanya'daki kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸehirden aldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Kundu Oteller BÃ¶lgesinde bulunan Mardan Palace ismi ise otelin sahibi Azeri asÄ±llÄ± Rus iÅŸ adamÄ± Telman Ä°smailov'un babasÄ±nÄ±n adÄ±. Yine Kundu Oteller BÃ¶lgesinde bulunan "TopkapÄ± Palace" de Ä°stanbul'daki dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ TopkapÄ± SarayÄ±'ndan esinlenerek, tipik bir OsmanlÄ± mimarisinde inÅŸa edildiÄŸi iÃ§in "TopkapÄ±" ismini almÄ±ÅŸ.

TopkapÄ± Palace'nin yanÄ±nda bulunan "Kremlin Palace" ise mimarisi Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'daki Kremlin SarayÄ±'ndan esinlenerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "Kremlin" adÄ±nÄ± aldÄ±.

Kundu ve Belek'te bulunan Titanic otelleri ise 15 Nisan 1912'de bir buz daÄŸÄ±na Ã§arparak batan Titanic isimli yolcu gemisinden almÄ±ÅŸ. Gemi ÅŸeklindeki mimarisiyle Ã¶ne Ã§Ä±kan Queen Elizabeth Elite Suite Hotel ismi ise bir Ä°ngiliz savaÅŸ gemisinden geliyor.

Kemer GÃ¶knÃ¼k'teki Sherwood Otel'in ismi ise Robin Hood'un hikayesinde geÃ§en ormanÄ±n adÄ±ndan esinlenildi.



