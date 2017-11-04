Turizm acentalarına 9 bin dolar destek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bu sene inşallah geçen sene verdiğimiz turizm acentalarına uçak desteklerini artırarak devam edeceğiz. 9 bin dolara kadar çalışacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye’ye gelmeyen ülkelerden getirenlerden daha çok vereceğiz. Ama yüksek sezonda getirene de biraz daha az vereceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 15 yıl aradan sonra ‘Büyük Hedefler İçin Çalışmanın Tam Zamanı’ sloganıyla düzenlenen 3. Turizm Şurası sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası’nın sonunda düzenlenen basın toplantısında şura kararlarını açıkladı. Kurtulmuş, komisyonda tartışılan konuların gözden geçirerek, stratejik eylem planına dönüştüreceklerini belirtti. Türkiye’nin turizm sektörü anlamında iki önemli atılımı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Bunlardan birinci evre Turgut Özal’ın başlatmış olduğu Antalya Havaalanı, Saffet Arıkan Bedük o zaman Antalya Valisi oraya geldiği zaman meşhur bir sözü var ‘Hayal ediyorum Antalya’da bir havaalanı olsun, en azda 2 milyon turist gelsin.’ Allah’a çok şükür şu anda Antalya’ya 12 milyon turist geldi. İkinci evre ise turizmin rekabetçi bir hale gelebilmesi için altyapı lazım. Havaalanlarınızın, ulaşım imkanlarının olması lazım, hızlı trenlerinizin, duble yollarınızın olması lazım. Bu da turizmin ikinci evresidir.

Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığıyla birlikte başlayan dönemde şimdiye kadar devam eden ve bundan sonra da sürecek olan süreçte Türkiye gerçekten turizm için gerekli olan altyapıda fevkalade önemli mesafe kat etmiştir. Bundan sonraki dönemde 3.evre diyelim. İnşallah kısa süre içerisinde küresel ölçekte en iyi rekabet edebilen ülkelerden birisi oluruz. Çok kısa bir süre sonra 4.evreyi başlatmak nasip olur” diye konuştu.

“3.evrenin başlangıcı için tam zamanıdır” ifadesini kullanan Kurtulmuş, “Bu bir hamle, seferberlik dönemidir. Bu evrenin üç tane stratejik ana direği olması gerekiyor. Bunlardan birisi pazar çeşitlendirmesidir. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya'yı Uzakdoğu Asya ülkelerini yeni kapı olarak göreceğiz” dedi.

“SİYASETİN DİLİ BAŞKA TURİZMİN DİLİ BAŞKADIR”

Dünyada birden fazla karanlık odağın İslam karşıtlığını ve özellikle son yıllarda Türkiye karşıtlığını önemli bir siyasal araç olarak kullandığını vurgulayan Kurtulmuş, “Türkiye karşıtlığı özellikle son yıllarda Avrupa’daki seçimler dolayısıyla daha da fazla prim yapmaya başladı. önce Müslüman düşmanlığı, göçmen düşmanlığı şeklinde başlayan bu husus maalesef Türkiye’ye karşı açık bir düşmanlık şekline dönüştü.Türkiye’ye karşı son derece olumsuz bir propaganda algı operasyonu başladı. Buna FETÖ gibi karanlık odalar, PYD, PKK gibi karanlık odakların DEAŞ gibi küresel propaganda networkünü kattığınız zaman ‘aman ha Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye güvenli olarak seyahat edilecek bir ülke değildir’ bunlar söylendi. 3 gün evvel turizm Eylül ayı rakamları açıklandı. Bir tane Alman’ın Türkiye’ye gelmemesi lazım ama 3 milyona yakın Alman turist Türkiye’ye geldi. Bu bizim sektörümüzün algıları pozitif hale getirmek için elinde önemli bir güç olduğunu gösteren çok değerli bir rakamdır. Siyasetin dili başka turizmin dili başkadır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Göbeklitepe’yi dünyada hala çok az kişinin bildiğini söyleyerek, son derce önemli uluslararası belgeselde Göbeklitepe esaslı bir bölümün oynamasını sağlayacaklarını ve bunun Türkiye’ye katkısı olacağını kaydetti.

“ÖZELLİKLE YENİ BİR TURİZM YASASINA İHTİYAÇ OLDUĞU DA AÇIKTIR”

Turizmde yeni stratejik planın ortaya konulması gerektiğini bildiren Kurtulmuş, “Burada konuşulanları en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, bakanlıklar arasında koordinasyon, turizm yönetimi, destinasyon yönetimi ve bölgesel yönetim bakımından koordinasyonun bir ihtiyaç olduğu açıktır. 8 bakan arkadaşımızla oturduk çok verimli bir toplantı oldu. Çok fazla yasal düzenlemeyi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Özellikle yeni bir turizm yasasına ihtiyaç olduğu da açıktır. Bununla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde sonuçlandıracağız” açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye’nin iddiası ve hedefleri olan bir ülke olduğunu anlatarak, “2053 hedefi olarak turizm sektörünün önüne koyduğu 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini de inşallah bundan sonra yükselteceğiz. Buna ulaşmak için canla başla çalışacağız. Bu hedeflerin gelecekle uyumlu hale gelmesini sağlayacağız. hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz inşallah” dedi.

“TURİZM ACENTALARINA UÇAK DESTEKLERİNİ ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Bir takım teşviklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Bu teşvikleri güncelleyerek önümüzdeki dönemde yine sürdüreceğiz. Hele hele yabancı yatırımcının çekilebilmesi için mutlaka bazı teşviklerin olması gerekir. Ama bizim yerli yatırımcılarımız bakımından da bu teşvikleri artıracağız. Örnek olsun diye söylüyorum, bu sene inşallah geçen sene verdiğimiz turizm acentalarına uçak desteklerini artırarak devam edeceğiz. 9 bin dolara kadar çalışacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye’ye gelmeyen ülkelerden getirenlerden daha çok vereceğiz. Ama yüksek sezonda getirene de biraz daha az vereceğiz. Bu planı uygulayacağız. Farklı teşviklerimiz olacak.”