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    Turistlerin selfie hırsı can aldı!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 16:19Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:23

    Kaybettiği annesini İspanya kıyılarındaki sığ sularda arayan yavru yunus, fotoğraf çekmek isteyen turistler yüzünden canından oldu.

    Annesinden ayrı düşen yavru dişi yunus, İspanya’nın güney kıyılarındaki sığ sularda tek başına kaldı. Mojacar sahilinde kaybettiği annesini arayan yavru yunus, çevrede tatil yapan turistler tarafından fark edildi. Meraklı tatilciler hayvan kurtarma ekiplerine haber vermek yerine, beraber fotoğraf çekinmek istedikleri yavru yunusu elden ele dolaştırmaya başladı.

    Yetkililerin olay yerine gelmesine kadar geçen 15 dakikalık sürede turistlerin elinde mahsur kalan yavru yunus, strese bağlı olarak tetiklenmiş akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle can verdi. 

    Turistlerin selfie hırsı can aldı

    Bölgedeki denizaltı doğal hayatını korumak için kurulan Equinac grubu yaşanan olayı sosyal medya hesaplarından paylaştı ve olay anında orada bulunanları fotoğraf çekmeye takıntılı oldukları konusunda eleştirdi. “Orada bulunan insanların bütün bencillikleriyle istedikleri tek şey, ne kadar acı içerisinde olsa da yavru yunusa dokunmak ve onunla fotoğraf çektirmekti. “ ifadelerini kullanan grup, yüzlerce turistin sadece bir fotoğraf çektirmek uğruna yavru yunusa hücum ettiğini açıkladı.

    Etiketler: Yunus , İspanya , selfie
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