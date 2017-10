"Turistlere yapılan mücevher satışları ihracat sayılsın"

Güner, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha çok turist gelmesini ve daha çok turiste mücevher satmak istediklerini vurgulayarak, Antalya, Kuşadası, Alanya, Side gibi turistik merkezlerde son 20 yılda binlerce kuyumcunun kapanmasının acı verici olduğunu kaydetti.

Turizmde her şey dahil sisteminin iflas ettiğini öne süren Güner, "Her şey dahil sistemi ile çalışan oteller artık eskisi kadar karlı değil. Bu arada olan otelden dışarı çıkmayan turistler nedeniyle çarşılara oldu. Eskiden kuyum, halı ve deri satılan dükkanlar kapandı ve yerlerine ucuz Çin malı incik boncuk satılan yerler açıldı. Bu kaliteyi de düşürdü. Her iki malın alıcısı da satıcısı da farklı." ifadelerini kullandı.

Güner, Dubai'nin mücevher ticaretine tanıdığı ayrıcalıklar dolayısıyla uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve sadece Dubai havalimanından yılda 12 ton altın mücevher satıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin de kuyum ticaretini kolaylaştırmak için önemli bir trend yakaladığına dikkati çeken Güner, şunları kaydetti:

"Kuyum turizmi Türkiye için çok önemli. Daha alacağımız çok yol, yapacağımız çok iş var. İnsanlara bugün bir iki haftalık konaklamayı 200 avroya satıyoruz, dünyada böyle bir şey yok. Türkiye'de kuyum ticaretinin kolaylaşması halinde Dubai'den kaçan tüm yatırımcıları da kuyum turistlerini de Türkiye'ye çekebiliriz.

Bugün Dubai'de havalimanında yılda 12 ton altın takı satılması bile kuyum turizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'de de bunu sağlamalıyız. Yoksa yaşanan her olumsuz olay ve yayınlanan olumsuz haber turizme zarar veriyor. Hem gelen turist sayısı artacak, turist niteliği yükselecek ve ülkemizin ihracat katma değeri de bizleri gururlandıracaktır. Müşterimiz burada 2 bin avroya bir yüzük alıyor, ülkesine gidip sigorta yaptırırken 3-4 bin avro değer biçtikleri zaman bize teşekkür ediyor. Aradaki kar da ülkemize turizm geliri olarak geri dönüyor."

Güner, kuyum turizminin hem mücevher sektörünü hem de yıl boyu turizmi canlandıracağını vurgulayarak, bunun için çok basit adımların yeterli olduğunu ifade etti.



"STORKS OLARAK 2 YILDA 50 MAĞAZAYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"



Ayhan Güner, 8 bin 500 metrekarelik büyüklüğü ile Antalya'da Avrupa'nın en büyük mücevher mağazasını işleten Storks'u, 10 yılda 1 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Burada turistlere yapılan satışın doğrudan ihracat olduğuna, ancak ihracat kabul edilmediğine işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Kuyum turizmi ile Türkiye'nin yarattığı katma değeri yükseltmek istiyoruz. Turistlere kredi kartıyla yapılan mücevher satışlarının ihracat olarak kabul edilmesini istiyoruz. Şimdi biz ihracat yapmak için dünyanın öbür ucuna kadar gidiyoruz. Kuyumcu kuyumcu çalışıyoruz.

Ne için? Mücevher ihracatımızı artırmak için. Oysa buraya ayağımıza geliyor müşteri. Aracıların tamamını kaldırıp burada doğrudan turiste sattığımız zaman en hızlı ihracatı yapıyoruz. Bu satışların da ihracat sayılması halinde Türkiye'nin gerçekten ne kadar mücevheri dünyaya sattığını öğrenmiş olacağız."

Storks'un Antalya'daki mağazasında tamamen turistlere satış yapıldığını aktaran Güner, her katın ayrı kültürel yapılara sahip turist gruplarına hizmet ettiğini ve ortalama 35 dakikada bir satış işlemi yapıldığını bildirdi.

Güner, gelen ülke gruplarına göre araştırmalar yaptıklarına değinerek, Storks olarak Türk mücevherini dünya çapında markalaştıracaklarını dile getirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, bugün Türkiye'de 25 mağazaları bulunduğunu ve 2 yıl içerisinde 50 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Yurt dışında da Almanya, Fransa, Romanya, Polonya ve Rusya başta olmak üzere önemli ülkelerde bu süre zarfında 10'a yakın mağaza açmayı hedefliyoruz.

Bu ülkelerdeki Franchise adayları ile görüşmelerimiz sürüyor. Storks'u Antalya'dan, İstanbul'dan tanıyan, bilen ve güvenen müşterilerimize kendi ülkelerinde hizmet vereceğiz. Türkiye'nin mücevher markası olarak büyüyeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.