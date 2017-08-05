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Turistlerden İstanbul'un Venedik'ine akın

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 09:49Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 09:49

Venezia Mega Outlet İstanbul’da şaşırtıcı Venedik konsepti ile özellikle Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Azerbaycan’dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul’daki Venedik’te dolaşan turistler gondolla gezmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Azerbaycan’dan gelen turistlerin ülkemize yoğun ilgisi sürerken, yabancı turistler ülkemizdeki farklı konseptteki yerleri de hızla keşfediyorlar. Farklılık yaratarak ziyaretçilerin akınına uğrayan yerlerin başında İstanbul’daki Venedik konsepti ile görenleri kendisine hayran bırakan Venezia Mega Outlet geliyor. Her yıl 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Venezia Mega Outlet içerisinde San Marco Meydanı’ndan, keyifli yeme içme alanlarına, alışveriş yapabileceğiniz yerli-yabancı markalardan, gondolla gezebileceğiniz su kanallarına kadar birebir Venedik atmosferini yaşayabileceğiniz yaşam alanları var. Venezia Mega Outlet, İtalya’ya gitmeden, İtalya’yı ayağınıza getiriyor.

Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan gondol turuna büyük ilgi gösteren turistler, uzun gondol kuyrukları oluşturdu. Gondol turu sırasında keyifli dakikalar yaşayan turistler bu anları ölümsüzleştirmek için hem bol bol resim çekti hem de bu anları sosyal medyada paylaştılar.

Ziyaretçilerin gördükleri anda aşık oldukları Venedik konseptli Outlet’te ilginç sahneler de yaşanıyor. Özellikle fotoğraf çekimi yapmak isteyen yeni evliler Venezia Mega Outlet’e gelerek İstanbul’da sanki Venedik’teymiş gibi poz veriyor, gelinlik ve damatlıkla gondol turuna katılarak unutulmaz anlar yaşıyorlar, İtalya’ya gitmenin maliyetinden kurtuluyorlar.

Etiketler: Venedik , venezia , viaport venezia
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