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    Turistler dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

    AA
    17 Ağustos 2017 - 21:55Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:55

    Trabzon'un Çaykara ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 turist öldü, 3 turist yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 2 bin rakımlı Sultan Murat Yaylası'nda bulunan bir grup Arap turistin üzerine yıldırım düştü. Olayda bir turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirterek, "Yaralılarımıza ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapıldı. Müdahale sonrası yaralılarımız Çaykara Devlet Hastanemiz ile kentteki diğer hastanelerimize sevk edildi." dedi.

    Etiketler: yıldırım , trabzon , Çaykara
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