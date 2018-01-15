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    Turistin en iyisi Avrupalı olandır!

    Mehmet ÇINAR / ANTALYA, DHA
    15.01.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2017 yılına ilişkin hazırladığı turizm raporunda, Avrupalı Türklerle Avrupalı turistlere de yer verdi. Yavuz, Avrupalı turistleri neden tercih ettiklerini de anlattı.

    BİR zamanlar Antalya’ya gelen her 2 turistten 1’i Alman iken son 2 yılda Almanya pazarında üst üste kaybın devam ettiğini vurgulayan Yavuz, Almanya ile yaşanan siyasi krizin, Antalya turizminde kendisini açıkça hissettirdiğini söyledi. Bütün bunlara rağmen 2017’de, Almanya’dan 2 milyonun üzerinde turist gelmesinin teselli olduğunu belirten Yavuz, “Bu uçaklardan çıkanların bir bölümünün Türk vatandaşları ve diğer milletlerden olduğu gözlemlendi” dedi.
    Gelirler ve karlılık açısından Almanya ve Avrupa dışındaki pazarlar ne kadar artırılsa da karlılığa katkısının belli oranda kalacağını savunan Yavuz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    NEDEN Mİ AVRUPALI TURİST?
    “Her turizmci şunu gayet iyi bilir ki maliyeti en düşük, israfı en az ve getirisi en yüksek turist Avrupalı turisttir. Bu yüzden Almanya ile son günlerdeki yakınlaşmanın 2018 yılına yansıması sektörün en önemli beklentisidir. Yaklaşık 15 ülkeyi kapsayan Avrupa toplamda 2015’te 6 milyon 469 bin, 2016’da 4 milyon 184 bin, 2017’de ise 3 milyon 863 bine düştü. Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesi 2018 yılını belirleyecektir. 2018 yılında önemli bir artış olması hem Rus hem Avrupa pazarının birlikte olduğunda mümkün gözüküyor.”

    Etiketler: Recep Yavuz , 2017 antalya raporu , Avrupa Türkler
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