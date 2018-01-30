Turist sayısı hızla artıyor

İSTANBUL, Bursa ve Kocaeli illerinin buluşma noktası olan Yalova, turizmde de öne çıkıyor. Bu alanda yeni yatırımlara imza attıklarını anlatan Elegance Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özevin, “Bölge konaklama, tatil, toplantı ve kongre turizmi denince akla gelen ilk adresi oldu. Biz de 2012 yılında daha da büyüyerek kapasitemizi ikiye katladık. 2002 yılında otelimiz 60 yataklı olarak hizmete başladı. Bulunduğumuz konum itibarı ile her geçen gün artan talep doğrultusunda kapasitemiz az geldi. Bu nedenle 2011 yılını yatırım yılı ilan ettik. Yaklaşık 10 milyonluk bir yatırım ile oda sayımızı 120’ye, yatak kapasitesini ise 300’e çıkardık. Ardından Aqua Park, SPA merkezi, peyzaj alanları gibi düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bu yıl lobi bölümünü de yenileyerek misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

ODALAR BÜYÜYOR

Yalova’nın son yıllarda turizm sektöründe özlediği günlere geri döndüğünü yerli ve yabancı turistlerin sayısının arttığını vurgulayan Özevin, “Yurtiçi turistlerin yanı sıra Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve diğer pazarlardan turist alıyoruz. Yalova’ya, en çok Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Aileleri ile gelip uzun konaklamalarda bulunan misafirlerimiz büyük metrekaresi olan, balkonu bulunan odaları tercih ediyor. Bu nedenle de oteldeki tüm odalar 35 metrekare veya üzerinde dizayn edildi. Geçtiğimiz yıl açılan köprü ile İstanbul’dan Yalova’ya ulaşım çok daha kısa ve kolay hale geldi. Deniziyle, yeşiliyle, 4 bin yıllık termal sularıyla, yerli ve yabancı turistlerin bundan böyle daha sık olarak bölgemize ve otelimize misafir olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ek bina ile yeni yaptığımız odalar ve toplantı salonlarımız ile eski odalarımızda ki yenilemeler sonrası 4 yıldızdan 5 yıldıza çıkmak için başvuruda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

70 PERSONEL VAR

10 dönümlük bir alan üzerinde, deniz ve dağ manzaralı olarak kurulu bulunan otelde 7/24 esasına göre yaz kış 70 personelin hizmet verdiğini dile getiren Özevin “Hedefimiz, tüm misafirlerimize aynı mükemmellikte hizmet sunmak. Sunduğumuz hizmetteki kaliteyi en üst seviyede tutmak. Hizmetlerimizde yüzde 100 misafir memnuniyeti sağlamak. Müşterilerimizin bütün beklentilerini karşılayarak, kaliteli ve yenilikçi hizmetlerimiz ile koşulsuz misafir memnuniyetine ulaşmak. 39 adet standart, 36 adet lüks, 12 adet bağlantılı, 8 adet süit, 6 adet aile, 8 adet teraslı, ve 1 adet engelli odası ile 2 king odamız bulunuyor” dedi.

Bulundukları konum itibarı ile birçok firma ile tersanelerin ve sendikaların da toplantılarını otellerinde gerçekleştirdiklerini, yine birçok futbol takımının otelde kamp yaptığını vurgulayan Özevin, “Bu amaçla toplantı ve kongre turizmine de profesyonel bir yaklaşım sergiledik. Farklı boyut ve özelliklere sahip tam donanımlı teknik altyapı ve ekipmanlar ile hazırlanmış, birbirinden farklı toplantı salonları hazırladık” şeklinde konuştu.

SOSYAL ALANLAR ÖNE ÇIKTI

BÖLGEYE yatırımların da arttığına dikkat çeken Elegance Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özevin, “Dünya mutfaklarından örneklerin bulunduğu zengin bir mutfağımız bulunuyor. İskandinav ülkelerinden ve İtalya ile İspanya mutfaklarından hazırlanmış yemeklerin yanı sıra deniz ürünleri ve muhteşem bir Körfez manzarasına sahip alacarte restoranımız ile hem göz hem damak zevkine hitap ediyoruz. Yine misafirlerimiz ve üyelerimiz için hazırlanmış hayatın stresini atacakları, bedene, zihne ve ruha hitap eden içerisinde havuz, jakuzi, su şelaleleri, Türk hamamı, sauna, buhar odası, tuz odası, salyangoz duş, kar çeşmesi, şok duşu, fitness center, aile masaj odaları, kişiye özel hamam, kişiye özel jakuzi, soyunma odaları ve vitamin barın bulunduğu Spa ve Wellnesse alanlar mevcut. Ayrıca jetonlu oyun aletlerinin yanı sıra, futbol ile basketbol sahası ve masa tenisi de var. Botanik bahçemiz ve çocuk oyun alanları da otelimizde mevcut” dedi.