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    Turhan Günay ve Evrensel’e Voltaire ödülü

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 21:46Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 21:46

    ULUSLARARASI Yayıncılar Birliği’nin (IPA) yayınlama özgürlüğü alanında cesur tavırlarıyla öne çıkan yayıncılara verdiği Voltaire Ödülü’nün bu yılki sahipleri açıklandı. 14 kişinin aday olduğu 2017 Voltaire Ödülü Türkiye’nin ifade özgürlüğüyle ilgili zorlu koşullarına dikkat çekmek üzere, 268 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci, yayıncı Turhan Günay ve KHK ile kapatılan 30. yayınevi olan Evrensel’e ortak olarak verilecek.

    IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi, bu ödülün 11 yıllık tarihinde ilk kez iki kişiye ortak olarak verildiğini ve bu kararın, Türkiye’de medyada, akademide ve kültürel hayatın her yerindeki tüm eleştirel seslerin bastırılmasına karşı IPA’nın tepkisinin bir ifadesi olduğu belirtildi. Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, yaptığı açıklamada, “Turhan Günay ve Evrensel, Voltaire Ödülü’nü hak ediyor zira her ikisi de otoritenin onları susturmak için her şeyi yapmadan durmayacağı bir ülkede özgürce yayınlamaktaki kararlılıklarını muhafaza ediyorlar” dedi.
    Ödül, Göteborg Kitap Fuarı’nda 29 Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

    Etiketler: Turhan Günay , gazetehaberleri , voltaire
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