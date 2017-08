Turhan Günay ve Evrensel’e Voltaire ödülü

IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi, bu ödülün 11 yıllık tarihinde ilk kez iki kişiye ortak olarak verildiğini ve bu kararın, Türkiye’de medyada, akademide ve kültürel hayatın her yerindeki tüm eleştirel seslerin bastırılmasına karşı IPA’nın tepkisinin bir ifadesi olduğu belirtildi. Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, yaptığı açıklamada, “Turhan Günay ve Evrensel, Voltaire Ödülü’nü hak ediyor zira her ikisi de otoritenin onları susturmak için her şeyi yapmadan durmayacağı bir ülkede özgürce yayınlamaktaki kararlılıklarını muhafaza ediyorlar” dedi.

Ödül, Göteborg Kitap Fuarı’nda 29 Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.