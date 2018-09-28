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Turgut Özakman ölüm yıl dönümünde anılıyor… Turgut Özakman'ın hayatı

Hürriyet Haber
28.09.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

Anadolu üniversitesince 1998 yılında kendisine 'Fahri Doktor' ünvanı verilen Turgut Özakman, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Çeşitli ödüllerin yanı sıra 1999'da, 'Türk toplumunun kültür ve sanat hayatına katkı ve hizmetlerinden dolayı' Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülen Turgut Özakman, 28 Eylül 2013 tarihinde vefat etmişt. İşte, Turgut Özakman’ın hayatına ilişkin bilgiler

Türk bürokrat, yazar ve avukat Turgut Özakman, 1 Eylül 1930 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve 1983 - 1987 yılları arasında Genel Müdürlük yaptı. 1988-1994 yılları arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde (DTCF Tiyatro) kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Dramatik Yazarlık dersleri verdi.

28 Eylül 1998'de, üstün hizmetleri nedeniyle Anadolu Üniversitesi'nce, 2006 yılında Ege Üniversitesi'nce ve 2007 yılında, mezun olduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nce 'fahri doktor' unvanı verilen Özakman, sayısız esere imza attı.

Nisan 2002'de Eskişehir Belediye Başkanlığı, açtığı ikinci tiyatroya 'Turgut Özakman Sahnesi' adını verdi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özakman'a Üstün Hizmet Ödülü verdi. 2005 yılında piyasaya sürülen , 50 yıla yakın bir sürenin emeği olan ve Kurtuluş Savaşı'nı romansı bir dille anlatan Şu Çılgın Türkler (Bilgi Yayınevi) adlı belgesel-romanı, Uğur Dündar'a göre cumhuriyet tarihinin en çok satan kitabı oldu. Haftalarca çok satanlar listelerinde ilk sırada kaldı.
Turgut Özakman'ın üç çocuğu ve dört torunu vardır. 28 Eylül 2013 tarihinde tedavisi devam etmekte olduğu Özel Güven Hastanesinde vefat etti.

Etiketler: Turgut Özakman kimdir , Turgut Özakman ölüm yıl dönümü
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