Turgay Demirel'den futbol dersi

Kabul etmemiz gerekir ki, baÅŸarÄ±yÄ± seven bir Ã¼lkeyiz...Â Â Â

BaÅŸarÄ± ile doÄŸru orantÄ±lÄ± ÅŸekilde ilgi yÃ¼kseliÅŸe geÃ§iyor...

Ã–yle ki daha ÅŸimdiden Amerika ile finalde oynadÄ±k. Ve kazandÄ±k...

Bilen de bilmeyen de bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor...

Egomuz inanÄ±lmaz yÃ¼ksek...Â Â Â

BaÅŸarÄ± Ã§ok Ã¶nemli ama bir talihsizlik olursa bu Ã§ocuklarÄ±n hakkÄ± da yenmemeli...

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Daha ÅŸimdiden tarih yazan Dev Adamlar, basketbolumuzda bir devrimi gerÃ§ekleÅŸtirdi...

Bu iÅŸin alimleri sÃ¼rekli bunu dile getiriyor...

Nedir bu devrim...

'Ekol'

Her hangi bir spor mÃ¼sabakasÄ± izlerken zaman zaman imreniriz, Ã¶zel Ã¼lkelerin bir ekolÃ¼ vardÄ±r...

Spiker dillendirir, bizimde aklÄ±mÄ±za ÅŸu soru gelir "bizim neden bir ekolÃ¼mÃ¼z yok?"...

Bunu sadece basketbol ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtirmeyin, ÅŸuan gÃ¼ndem 12 Dev Adam olsa bile Ã¼lkemizin bir numaralÄ± gerÃ§eÄŸi "endÃ¼striyel" futboldur...

Bir numaralÄ± gerÃ§ek olduÄŸunu anlamak iÃ§in; destan yazan 12 Dev AdamÄ±n kaptanÄ±na kulak verin...

Slovenya maÃ§Ä± bitmiÅŸ Hido haykÄ±rÄ±yor, "bu Ã§ocuklar maddi, manevi her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi hak ediyor"...

Hafta arasÄ± uÃ§aÄŸa sÄ±ÄŸ(a)mayan dev adamlardan, onlarÄ± sahanÄ±n neredeyse ortasÄ±ndan izlemeye gelen futbol takÄ±mÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±n...

Arada daÄŸlar kadar destek farkÄ± var...

Fransa maÃ§Ä± ise vehametin boyutlarÄ±nÄ± daha da arttÄ±rÄ±yor!

Ersan rakip potaya Ã¼Ã§lÃ¼k yolluyor, kameralar futbol takÄ±mÄ±nda!

Sinan top Ã§alÄ±yor, biz Servet ne tepki vermiÅŸ ona bakÄ±yoruz!

MaÃ§ bitti, neredeyse Sabri sahaya girip tribÃ¼nlere Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§ektirecekti!

Dev adamlarÄ±mÄ±z kendi baÅŸarÄ±larÄ±nda bile futbol takÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde eziliyor!

Tam tersi olsaydÄ±, basketbol takÄ±mÄ±na bu kadar ilgi oluyor muydu?

Tabii ki hayÄ±r!

Ä°kisi de bizim milli takÄ±mÄ±mÄ±z...

Tek fark; biri futbol diÄŸeri basketbol...

O yÃ¼zden kabul etmemiz gerekir ki Ã¼lkemizin bir numaralÄ± gerÃ§eÄŸi futboldur!

KantarÄ±mÄ±zÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ eÅŸit ayarlayamÄ±yoruz...

BÃ¶yle olmasÄ±nda gÃ¼nÃ¼ birlik medyanÄ±n ve izleyenlerin payÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Åžampiyona sonrasÄ± inÅŸallah basketbola olan destek daha fazla artar ve kalÄ±cÄ± olmayÄ± baÅŸarÄ±r!

Gelelim asÄ±l konumuz olan ekole...

BaÅŸarÄ±larÄ±n geÃ§ici olmamasÄ± iÃ§in, Ã¶nemli olan devamlÄ±lÄ±k yaratabilmek...

Basketbol Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z turnuva boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼thiÅŸ savunma ile bir tarz yaratmÄ±ÅŸ durumda...

2001'de Ã¼lkemizde dÃ¼zenlenen Avrupa ÅžampiyonasÄ±nda benzer bir baÅŸarÄ± yakaladÄ±k, ama o dÃ¶nem biraz daha farklÄ± oynuyorduk...

Seyirci desteÄŸi ve bireysel beceriler turnuva boyunca Ã¶n planda olmuÅŸtu...

Hep bir ÅŸeyler eksikti...

Zaten ilerleyen yÄ±llarda eksikliÄŸi gÃ¶rdÃ¼k!

2001 jenerasyonunun potansiyelini kullanamadÄ±k...

Åžimdi ise Ã§ok farkÄ±lÄ±yÄ±z...

Hem de 2001'deki seyirci desteÄŸinin Ã¼Ã§te biri olmasÄ±na raÄŸmen!

TanjeviÃ§ Ã¼lke basketboluna Ã¶ÄŸrettiÄŸi savunma ile Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yaptÄ±...

Dikkatli izleyenler bilir, tÃ¼m maÃ§larda savunmayÄ± hep 6 kiÅŸi yapÄ±yoruz...

TanjeviÃ§, yerinde duramÄ±yor. Ve sÃ¼rekli olarak 6. adam olarak savunmaya dahil oluyor!

PlanlamayÄ± yapan herkesin katkÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸuna eminim, yalnÄ±z herÅŸeyin bitmediÄŸinin de farkÄ±na varmak lazÄ±m...

Muhtemelen turnuva sona erdiÄŸinde basketbola olan ilgi Ã¼Ã§ dÃ¶rt katÄ±na Ã§Ä±kacak...

YaratÄ±lan bu enerji, basketbol eÄŸitim merkezlerinde TanjeviÃ§'in bize Ã¶ÄŸrettiÄŸi ÅŸekilde devam ettirilmeli...

Turgay Demirel bu iÅŸe bÃ¼yÃ¼k hemek harcadÄ±...

AcÄ±masÄ±zca eleÅŸtirildiÄŸi inatlarÄ±nÄ±n sonunda daha turnuva bitmeden baÅŸarÄ±yÄ± yakaladÄ±...

PeÅŸini kolay kolay bÄ±rakmamalÄ±...

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Åžimdi geÃ§elim Turgay Demirel'in verdiÄŸi derse...

Hiddink geldiÄŸi gÃ¼nden itibaren tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konu nedir?

Ã–nÃ¼mÃ¼ze koyulan hedefler...

YaratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bir ekol yok...

Milli takÄ±ma yeni bir oyuncu seÃ§ilecekse, kemik kadrodan biri sakatlanacak ya da kamuoyu baskÄ±sÄ± ile seÃ§ilecek...

BakÄ±nÄ±z; Ã–mer!

AmaÃ§ maÃ§ kazanmak ve turnuvaya katÄ±lmak!

Peki ya ilerleyen yÄ±llar ne olacak?

Belirsiz...

Her zaman gurur duyduÄŸumuz Ãœmit Milli Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±z, GÃ¼rcistan'a yenilmiÅŸ grubundan kalifiye olamamÄ±ÅŸ...

Kimin umurunda!

GerÃ§ekleri saklayamazsÄ±nÄ±z!

Hiddink'in suÃ§u var mÄ±?

O aramÄ±zdaki en masum isim, Ã§Ã¼nkÃ¼ ondan istenen sadece bu!

Ben bir TÃ¼rk evladÄ± olarak, Turgay Demirel'in TanjeviÃ§'e emanet ettiÄŸi gibi bir sistem yaratÄ±lsÄ±n isterdim!

SÄ±radanlaÅŸan futbol dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz; katÄ±lmayÄ± baÅŸarÄ± sayan, katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyasÄ± baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±lan, vatan millet Sakarya ile sahaya Ã§Ä±kan gaz Ã¼lkesi olmak bize yakÄ±ÅŸmÄ±yor...

1996'da ilk kez Avrupa ÅžampiyonasÄ±na katÄ±ldÄ±k...

2000'de Ã‡eyrek Final oynadÄ±k...

2002'de DÃ¼nya ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olduk...

2008'de YarÄ± Final oynadÄ±k...

SonuÃ§?

Halen futbolumuzu bir yere koyamÄ±yoruz ve tartÄ±ÅŸÄ±yoruz...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ T.F.F.'nin bizlere sunduÄŸu vizyon bunu gerektiriyor...

Tam anlamÄ±yla kaos!

Turgay Demirel'in verdiÄŸi dersi iyi Ã§alÄ±ÅŸmak lazÄ±m, baÅŸta Mahmut Ã–zgener olmak Ã¼zere herkes kendine gerekli payÄ± Ã§Ä±kartÄ±rsa, futbolumuzda da bir ekol yaratmamÄ±z zor olmaz!

UmarÄ±m tez zamanda akÄ±llar baÅŸlara toplanÄ±r!

Yoksa ne mi olur?

BelÃ§ika'nÄ±n 10 kiÅŸi kalmasÄ±nÄ± bekler, Almanya'nÄ±n arkasÄ±nda ikinciliÄŸi baÅŸarÄ± gÃ¶rÃ¼r, en iyi ikincilerden biriÂ olmayÄ± temenni ederek rakiplerimiz neler yapmÄ±ÅŸ onu takip ederiz!