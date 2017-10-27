Türel’den ‘İYİ Parti’ açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, İyi Parti tarafından kullanılan slogan ve logonun, yerel seçimlerde kendisi tarafından kullanılan slogan ve logoya benzediği iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.

‘YORUM YAPMAYA GEREK YOK’

Bir şey söylemeye gerek yok. Her şey açık seçik gözüküyor. Bizim 24 Aralık 2015’te Türk Patent Enstitüsü’ne yaptırdığımız slogan ve amblemimiz söz konusu. O yüzden çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Konuyla ilgili yasal bir süreç işletilip işletilmeyeceğini ise süreç içinde değerlendiririz” dedi.

SLOGAN VE LOGO BENZERLİĞİ

Menderes Türel, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den aday gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, ’Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek’, ’Antalya’ya iyi gelecek’ sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. İyi Parti ise ’İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek’ sloganını kullanıyor.

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