Türbe'de gizemli cenaze namazı! Sultanların kemiklerini köpekler kaçırmış!

Konya kent merkezinin ortasındaki ’Alaeddin Tepesi’ diye bilinen höyüğün üzerinde yer alan tarihi Alaeddin Camii, SelçukluSultanı 1’inci Rükneddin Mesud’unson zamanlarında başladı. 2’nci Kılıçarslan devrinde inşaatına devam edildi, Sultan 1’inci Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin bahçesinde bulunan türbede Selçuklu Devleti’nin sultanlarından 1’inci Sultan Mesud, 2’nci Kılıçarslan, 2’nci Rükneddin Süleyman, 1’inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1’inci Alaeddin Keykubat, 2’nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4’üncü Kılıçarslan, 3’üncü Gıyaseddin Keyhüsrev’in cenazeleri bulunuyor. Cenazeler ise ’Zir-i zemin’ olarak adlandırılan zemin altında, yer seviyesinin aşağısında bulunan bir odaya defnedilmiş.



KEMİKLERİ KÖPEKLER ALMIŞ



İddiaya göre, 1960’lı yıllarda türbenin restorasyon ve temizliği yapıldığı sırada işçiler, sultanların kemiklerini sandukaların altındaki mezarlardan çıkartıp torbaların içine koydu. Ancak gece açık bırakılan havalandırma bölümlerinden içeri giren köpekler ağzı açık bırakılan torbalardaki sultanların kemiklerinden bazılarını kapıp kaçtı. Ertesi sabah durum fark edildi. Şans eseri kemikler Alaeddin Tepesi çevresinde ve biraz ilerisindeki şimdiki Kültür Parkı’nda çevresinde saçılmış halde bulunup toplandı.



İKİ SULTANIN KEMİKLERİ BELİRLENİP YENİDEN DEFNEDİLDİ



Alaeddin Cami’nde 2014 yılında yeniden restorasyon çalışması başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar kapsamında geçmiş yıllardakarıştığı ileri sürülen ve yıllarca bekletilen kemiklerden, Sultan 2’nci Kılıçarslan veoğlu 1’inci Gıyaseddin Keyhüsrev’in kemikleri, kafataslarından yola çıkılaraktespit edildi. Tespitin ise bilimsel yöntemlerle, tarihi belgelerde yüz ve kafa yapısı, o dönemlerdeki yara ve benzeri belirleyici özellikler sayesinde yapıldığı öğrenildi. Sultanların birinde ise siyanüre benzer bir zehirin tespit edildiği de ileri sürüldü.



TÜRBE’DE GİZLİ CENAZE NAMAZI



Belirlenen iki sultanın cenazeleri, geçen 28 Temmuz’da yeniden İslami usullere göre hazırlanıp, Konya Valisi Yakup Canbolat, Ak Partili 2 milletvekili ve bazı üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar’ın kıldırdığı cenaze namazıyla yeniden defnedildi. Türbede bulunan diğer 6 sultanın kemiklerinin akıbeti ise sır gibi saklanıyor. Konu ile ilgili Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgi vermekten kaçındı.



CAMİ BAHÇESİNDEKİ ESKİ MEZAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK



Alaeddin Camii’nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında ayrıca, caminin bahçesinde sultanların türbelerinin yakınında zamanla yıkılmış ve unutulmuş Osmanlı dönemine ait türbe ve mezar yerinin de yeniden aslına uygun şekilde ortaya çıkartılacağı öğrenildi.