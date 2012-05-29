Tura Turizmde Yeni Nesil :

TÃ¼m yÄ±lÄ±n yorgunluÄŸunu atmak ve yenilenmek iÃ§in yÄ±lda en az bir kere ''BasÄ±p gidiyoruz.''Â Tatile Ã§Ä±kÄ±yoruz ve tatil denince de aklÄ±mÄ±za ilk GÃ¼ney ve Ege sahilleri geliyor Ã¶yle deÄŸil mi? 4-5 yÄ±ldÄ±zlÄ± herÅŸeyin dahil olduÄŸu otellere gidiyor ve 7 gÃ¼n sonrada o otellerden Ã§Ä±kÄ±p, tekrar eski hayatÄ±mÄ±za devam ediyoruz .

HERÅžEY DAHÄ°L DE ANILAR HARÄ°Ã‡ MÄ°?Â Â Â Â Â

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Sahillerimizde geÃ§irdiÄŸimiz tatillerde bizi bekleyen lÃ¼ks beton binalarin otel odalarÄ±... Her gÃ¼n limitsizce sunulan yemekler, her gece yine aynÄ± otelde izlenen animasyonlar, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§ilemeyen ve giderek monotonlaÅŸan TEK MEKAN TATÄ°L ANLAYIÅžI...



DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmanÄ±za gerek yok diyorlar bize â€¦



HiÃ§ gÃ¶remediÄŸimiz o ahÃ§Ä±nÄ±n elinden sÄ±nÄ±rsÄ±z Ã§eÅŸitlerle yemekler sunuluyor, servis yapan Ahmet ya da plaj havlumuzu getiren Mehmet ile aynÄ± dili konuÅŸuyoruz ama onlar da bizler gibi yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan sezonluk gelmiÅŸ misafir deÄŸiller mi? Hani sorsak onlara buralarÄ±n en lezzetli yemeÄŸini onlarda bize bakacak aynÄ± soran gÃ¶zlerle...

AynÄ± ekibin her gece farklÄ± animasyonunu seyretmiyor muyuz? DeÄŸiÅŸen kostÃ¼mler deÄŸiÅŸen danslara raÄŸmen biliyoruz ki onlar aynÄ± insanlar...

Ve hatta gÃ¼n boyu voleybol, yoga ve benzeri dersleri de onlar dÃ¼zenlemiyor mu?

KapÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ± iÃ§inden daha sÃ¶nÃ¼k ve Ä±ssÄ±z olan bu steril bina komplekslerinde, TRUMAN SHOW misali tatiller bedenimizi bir ihtimal besliyor olsa da ruhumuzu besleyebiliyor mu? Biz akÅŸam Ã¼stÃ¼ SÃ¼leyman Efendi'nin yerinde kahve iÃ§erken ya da akÅŸam onun piÅŸirdiÄŸi balÄ±klarÄ± yerken onunla da bir Ã§ift laf edebilelim istiyoruz... Bize hizmet eden SÃ¼leyman Efendi'nin oÄŸlu Ahmet yÃ¶renin insanÄ± olsun, bize iklimin rehaveti iÃ§erisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yeri ve nimetlerini anlatsÄ±n hayatlarÄ±na karÄ±ÅŸabilelimÂ istiyoruz. Ve oradan ayrÄ±lÄ±rken bir gÃ¼n ben de buralara yerleÅŸeceÄŸim diyebilmeyi istiyoruz. Kimine gÃ¶re Ali'nin kimine gÃ¶re Salih'in yerinde Akdeniz'in en gÃ¼zel gÃ¶zlemesini yemek iÃ§in yakÄ±cÄ± Ã¶ÄŸlen sÄ±caÄŸÄ±na aldÄ±rmadan yÃ¼rÃ¼meyi gÃ¶ze alalÄ±m istiyoruz. Geceleri ÅŸÄ±k ve temiz kaldÄ±rÄ±mlarda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± keyfimizin belirlediÄŸi kÄ±yÄ±larda yÃ¼rÃ¼rken uzaktaki meyhanelerden taÅŸan mÃ¼zikleri dinleyebilelim. TÃ¼m bu anlattÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±k kendi Ã¼lkemizde yaÅŸamak biraz hayal ve biraz da nostalji oldu. Yap-boz yollardan varÄ±lan steril, lÃ¼ks ve herÅŸey dahil'e hapsolmuÅŸ sahillerimiz, ekonomik AvrupalÄ± turistler ve seyrettikleri

TÃ¼rk dizilerindeki yaÅŸamÄ±n etkisine kapÄ±lmÄ±ÅŸ OrtadoÄŸulu misafirlerle dolu artÄ±k â€¦

BÃœTÃœN BU ANLATILANLARI YAÅžAMAYA MECBUR MUYUZ?



Peki neden farklÄ± ve aslÄ±nda ihtiyacÄ±mÄ±z olan tatil anlarÄ±nÄ± bize sunabilecek yerleri tercih etmiyoruz? DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ tatil cennetlerini bilinir ve tercih edilir kÄ±lan en Ã¶nemli Ã¶zellik doÄŸallÄ±klarÄ±nÄ± kaybetmeden misafirlerine farklÄ± deneyimler yaÅŸatÄ±yor olmalarÄ±dÄ±r. Biz bugÃ¼ne kadar Capri, Sardunya, FransÄ±z Rivierasi ve Ä°biza gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ cazip tatil merkezlerini biliyor, duyuyor hatta keÅŸif turlarÄ±nda kÄ±sa duraksamalar ile ziyaret ediyorken tatil seÃ§eneÄŸi olarak planlarÄ±mÄ±z arasÄ±na Ã§oÄŸumuz katmayÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduk. Bu kÄ±yÄ±larÄ±n bize mesafe olarak yakÄ±n olduÄŸunu her ne kadar biliyorsak da nedense hep ulaÅŸÄ±lmaz gelmiyor muydu? YakÄ±n zamana kadar Amerika'dan Avustralya'dan bile uzun uÃ§uÅŸlarÄ± gÃ¶ze alarak tatillerini buralarda geÃ§irmeye gelen turistlerin yerini artÄ±k bizim insanÄ±mÄ±z almaya baÅŸlÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ deÄŸiÅŸen dÃ¼nya ÅŸartlarÄ±nda artÄ±k TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n da yapÄ±sÄ± ve alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸiyor.

Son yÄ±llarda uluslararasÄ± turizm platformunda TÃ¼rk turistlerin deÄŸeri giderek yÃ¼kseliyor. Bu deÄŸiÅŸimde Ã¼lkemizdeki bireysel refahÄ±n artmasÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra dÃ¼nya'nÄ±n bir Ã§ok geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkesinin de tam tersine ekonomik krizlerle boÄŸuÅŸuyor olmasÄ± etkili oluyor. Krizle boÄŸuÅŸan Ã¼lkelerin turizm sektÃ¶rÃ¼ de elbette bundan nasibini alÄ±yor. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ tatil cennetlerinin bugÃ¼ne kadar aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± varlÄ±klÄ± turist profilini krizle kaybetmeye baÅŸlamasÄ±yla bu boÅŸluÄŸu artÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ±nÄ± tercih eden, gezmek isteyen ve tatil tercihini buralara yÃ¶nelten yeni turistler alÄ±yor. YakÄ±n zamana kadar tatilini Kanarya AdalarÄ±, Sardunya, Ä°biza gibi yerlerde geÃ§iren AmerikalÄ± ve AvrupalÄ± turistlerin boÅŸalttÄ±klarÄ± yerleri de bÃ¼yÃ¼yen ekonomileri ile dikkat Ã§eken Hindistan, Ã‡in, Rusya ve elbette TÃ¼rkiye alÄ±yor.

DEÄžÄ°Åž - TOKUÅž BAÅžLADI! : ONLAR KRÄ°ZDE SIRA BÄ°ZDE



Eskinin eriÅŸilmez sanÄ±lan cazip Ã¼nlÃ¼ kÄ±yÄ±larÄ± artÄ±k bizleri bekliyor.



Her ne kadar adlarÄ± bize tanÄ±dÄ±k deÄŸilse de kÃ¼Ã§Ã¼k bistrolarda ki Antoine, Sebastian, tavernalardaki Yorgo ve benzersiz dantel dÃ¼kkanÄ±nda ki Marie de Akdeniz'e Ã¶zgÃ¼ sÄ±caklÄ±klarÄ±, misafirperverlikleri ile unutulmaz anÄ±lar hediye etmek iÃ§in bekliyorlar.

AkÅŸam Ã¼zeri otelimizden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda son derece ÅŸÄ±k ve temiz bulvarlarda gezinebiliyoruz... Okullarda Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ ressam ve yazarlarÄ±n mÃ¼ze evlerini gezebiliyor, deniz kenarÄ±nda ister ÅŸÄ±k bir butik otel veya 4-5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otellerde kalÄ±p , kalabalÄ±klardan uzak ama birbirine yakÄ±n insanlarla mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda istiridye yiyebiliyoruz...



DÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k taburede sohbet ederken artÄ±k baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geÃ§miÅŸ kriz deneyimlerimizden bahsedipÂ Marie'ye, Antoine'a ve Yorgo'ya merak etme bu da geÃ§er diyor gÃ¼lÃ¼msÃ¼yoruz. Temmuz ayÄ± itibarÄ± ile her hafta bu tatil beldelerine son derece uygun fiyatlarla seyahat etme imkanÄ± sunuyoruz. Capri AdasÄ±'nda ÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde, uÃ§ak,Â transfer ve TÃ¼kÃ§e asistanlar eÅŸliÄŸinde 450-500 Euro'ya 5 gÃ¼nlÃ¼k tatil yapmanÄ±z artÄ±k mÃ¼mkÃ¼n...Hatta; Portoroz'da, Cannes'da, Marbella'da... Sadece otel ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmayan yeni deneyimler kazandÄ±racak, anÄ±lar biriktirmenizi saÄŸlayacak bu tatiller sunduklarÄ± eÅŸsiz deneyimleriyle size 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± dinlenme olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor.

Tura Turizm olarak diyoruz ki ; Kendi Ã¼lkemizde Ã§ok tatiller yaptÄ±k, yapmaya da devam edebiliriz.



Ama aynÄ± ÅŸeyleri tekrar etmektense, bu sefer kendimize de ÅŸans verelim... Bizim olanÄ± pahalÄ±ya almak yerine, bize sunulan paha biÃ§ilmez anÄ±lara sahip olalÄ±m...

ADALAR MI ? CRUISE MU ? MAVÄ° YOLCULUK MU ?



Son yÄ±llarda kruvaziyer turizmine ilgi giderek artmakta. Bunun en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸi de VÄ°ZESÄ°Z YUNAN ADALARI gemi seyahatleri...

Birbiri ardÄ±na kampanyalar ve farklÄ± konseptler sektÃ¶re renk katÄ±yor. 46 yÄ±lÄ±nÄ± kruvaziyer turizmine adamÄ±ÅŸ deÄŸerli hocam Erkunt Ã–ner'den Ã¶ÄŸrendiÄŸim en Ã¶nemli ders gemi seyehatlerinin kara turlarÄ±ndan Ã§ok farklÄ± ve bir o kadar da memnuniyet riski taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bilgisi olmuÅŸtur. Bu sene yola Ã§Ä±karken ardÄ±mÄ±zda yarÄ±m asÄ±rlÄ±k bir tecrÃ¼be, Ã¶nÃ¼mÃ¼zde her daim yenilikÃ§i bir vizyon ve nasÄ±l farklÄ± Ã¼rÃ¼nler sunabilirizin heyecanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorduk.Â Ve buda bizleri bir Ã§ok farklÄ± soru ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±.

Yunan AdalarÄ± denildiÄŸi kadar yakÄ±n, elimizi uzatabileceÄŸimiz mesafede mi ? Adalara yol alÄ±rken tercih ettiÄŸimiz gemi, bir ulaÅŸÄ±m aracÄ± mÄ± ?Â Yoksa bir deniz seyahati deneyimi mi olmalÄ± ?



Hele ki ulaÅŸÄ±m aracÄ± orta dÃ¼zeyde bir gemi ise adalara vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buna deÄŸecek kadar vakit geÃ§irebiliyor muyuz?



Santorini, Mykonos ve Rodos bu adalarÄ±n en bilinenleri... Peki ya baÅŸka adalar? Madem yola Ã§Ä±ktÄ±k ve 4-5 gÃ¼n orta Ã¶lÃ§ekli bir gemide seyahat edeceÄŸiz birbirine Ã§ok yakÄ±n olan diÄŸer adalara da uÄŸrasak fena olmaz mÄ± ?

Tura Turizm olarak Ã¶nce bu sorularÄ± kendimize sonra misafirlerimize sorduk ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cevaplarÄ± tecrÃ¼bemizle harmanlayarak ÅŸu sonuca vardÄ±k. 4 gÃ¼n gibi sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼rede gÃ¶rÃ¼lmesi planlanan Mykonos, Santorini ve Rodos feribot ile gemi arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ orta Ã¶lÃ§ekli deniz araÃ§larÄ± ile yapÄ±lacak kadar cazip olmayabilirlerÂ ki hali hazÄ±rda kÄ±yÄ±larda seyreden Ã¼rÃ¼nler bu konseptde devam ediyor...



Bu noktadan hareketle 2012 yazÄ±nda misafirlerimize 2 farklÄ± alternatif sunmayÄ± planladÄ±k.



Ya gerÃ§ekten dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± sÃ¼per lÃ¼ks gemiler ile cruise deneyimini yunan adalarÄ± programÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirelim.

Ya da Yunan AdalarÄ±na size Ã¶zel yatlar ile gidelim . Hem de yine 4 gÃ¼n ve sadece Mykonos, Santorini ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadan 3-4 ada daha ekleyerek...

Ä°ster 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± gemilerin bÃ¼yÃ¼k ve donanÄ±mlÄ± havuzlarÄ±nda serinleyelim, istersek Ã¶zel yatda istediÄŸimiz yerde demirleyip denize girelim...

Sabaha karÅŸÄ± Mykonos'dan ayrÄ±ldÄ±ktan hemen sonra Nogos adasÄ±na uÄŸrayÄ±p balÄ±k Ã§orbasÄ±nÄ± neden iÃ§meyelim?



Ä°ster akÅŸam yemeklerini son derece ÅŸÄ±k geminin farklÄ± restorantlarÄ±nda yiyelim; ister akÅŸam yatÄ±mÄ±zda sadece Ã¶rtÃ¼nÃ¼p yalÄ±n ayak oturup ellerimizle balÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yiyelim...



Ä°stersek geceyi lÃ¼ks kamaramÄ±zda rahat uyuyarak geÃ§irelim; istersek yatÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼vertesinde uyuyup gÃ¼nÃ¼ pÃ¼fÃ¼r pÃ¼fÃ¼r esen sabah rÃ¼zgarÄ± ile karÅŸÄ±layalÄ±m...

Ä°ster cruise seyahatinin tÃ¼m ihtiÅŸamÄ±nÄ± bize yaÅŸatacak bir gemi ile yunan adalarÄ±na uÄŸrayalÄ±m, istersek komÅŸunun mavisini bizim yatÄ±mÄ±zla gezelim...

Tercihi misafirlerimizin seÃ§imine bÄ±raktÄ±k. KampanyamÄ±zÄ± da : AYNI ADALARA FARKLA ULAÅžANLAR olarak adlandÄ±rdÄ±k.

Bu projemizin Ã¶zel yat ile adalar ayaÄŸÄ± son derece uygun fiyatlarÄ± ile beklediÄŸimizin Ã§ok Ã¶tesinde ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¶ncelikle TURAVELLER Ã¼ye aÄŸÄ±mÄ±zda tanÄ±ttÄ±k ve bir ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 25 kabinden oluÅŸan Ã¶zel yatÄ±mÄ±z MY VOYAGE'in tÃ¼m kabinleri Temmuz- EylÃ¼l arasÄ±ndaki tarihlerde doldu. Bu heyecan verici taleple birlikte aynÄ± rota da seyredecek ikinci yatÄ±mÄ±zÄ± da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftadan itibaren satÄ±ÅŸa aÃ§Ä±yoruz.

TURAVELLER KART



2012 Ocak ayÄ± itibariyle hayata geÃ§irdiÄŸimiz TURAVELLER kartÄ±mÄ±z mÃ¼ÅŸterilerimizden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â Bu ilgi, alÄ±ÅŸagelmiÅŸ kartlarda ki Ã–NCE HARCA SONRA PUAN TOPLA gibi bir yaklaÅŸÄ±m yerine KART'a sahip olur olmaz avantajlara kavuÅŸuyor olunmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.



KartÄ±mÄ±zaÂ sahip olanlar dÃ¶rt yÄ±l boyunca erken rezervasyon indirimlerinden dÃ¶nemlere baÄŸlÄ± kalmadan yararlanabiliyor.

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Ã–rneÄŸin Åžeker bayramÄ±nda son anda UzakdoÄŸu seyahatine gitmeye karar verdiniz. FiyatÄ± 1.000 euro olarak yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ olan aynÄ± seyahati Turaveller kart sahipleri erken rezervasyon dÃ¶nemi olan Ocak-Nisan arasÄ± %30 indirim firsatÄ± ile satÄ±n alabiliyor. TURAVELLER kart sahibi Tura Turizm'den son dakika dahi olsa Ã¶nceden belirlenmiÅŸ indirim hakkÄ±nÄ± 4 yÄ±l boyunca kullanabiliyor.

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Turaveller kart sahipleri aynÄ± zamanda otel konaklamalarÄ±nda kategori yÃ¼kseltme ÅŸansÄ±na sahip olabiliyorlar. Kart sahibi mÃ¼ÅŸterilerimizÂ birinci senelerini doldurduktan sonra ÅŸehirler kategorisinde ki tÃ¼m seyahatlerinde 4 yÄ±ldÄ±z fiyatÄ± ile 5 yÄ±ldÄ±z otellerde konaklama hakkÄ±na sahip oluyor.

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Son avantaj olarak ta Turaveller kart sahiplerimiz, LasTura line'mÄ±zÂ kapsamÄ±nda ki aÃ§Ä±lan tÃ¼m seyahatlerimizde %50 indirimli tur seÃ§eneklerine sahip olabiliyor...

AKILLI TATÄ°L

FARKLI YAZLAR-CAZÄ°P KIYILAR-YENÄ° MODALAR

15 Haziran - 15 EylÃ¼l arasÄ±nda farklÄ± programlar ileÂ ekonomik bÃ¼tÃ§eler ile eÅŸsiz tatil imkanlarÄ±...

AKILLI TATÄ°L SEÃ‡ENEKLERÄ° Â

CapriÂ Â Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

SardunyaÂ Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

Ä°bizaÂ Â Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

Fava PlajÄ±Â Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

PhuketÂ Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

MarbellaÂ Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

St. TropezÂ Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

CannesÂ Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

Nice - Monte CarloÂ 28 Haziran - 30 AÄŸustos

PositanoÂ Â 28 Haziran - 30 AÄŸustos

BatumÂ Â Â 01 Haziran - 15 EylÃ¼l

DubrovnikÂ Â 15 Haziran - 15 EylÃ¼l

MykonosÂ Â 28 Haziran - 15 EylÃ¼l

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