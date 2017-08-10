TÜPRAŞ'tan sonra Socar'ın da iskele işini aldı

İlk başlarda sadece inşaat sektörüne kalıp ve iskele yapan Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri çalışma alanlarını çeşitlendirerek yoluna hızlı adımlarla devam ediyor. Sektör ve kendileri açısından 2017'nin ilk yarısını değerlendiren Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Urtim olarak 2017 yılının birinci ve ikinci çeyreklerini başarılı bir performansla tamamladıklarını söyledi. Uyguladıkları stratejik planlamayla ürün ve sektör portföylerinde çeşitliliğe gittiklerini anlatan Urfalılar, “Bugün sadece inşaat sektörüne odaklanmamanın meyvesini topluyoruz. Özellikle tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleri gibi niş pazarlara girdik ve bu durum inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan daralmaya rağmen bizi oldukça tatmin edici büyüme rakamlarına taşıdı" dedi.

TÜPRAŞ MACERASI

1980''li yıllarda babasının kurduğu Kalıp ve İskele Sistemleri Urtim'in 2006 yılına kadar sadece inşaat kalıp ve iskelelerini ürettiğini kaydeden Urfalılar, kendileri için dönüm noktası olan TÜPRAŞ projesindeki çalışmaları şöyle anlattı: “Bundan 6 sene önce, TÜPRAŞ yapılırken bizden iskele talebinde bulundular. Bu vesileyle rafineri olayıyla tanıştık. Bu projede bizi oldukça zorladılar fakat zorlandıkça güçlendiğimizi gördük. Daha sonra hızlı bir şekilde dünyada ve Türkiye’de yapılan rafinerileri takip etmeye başladık. Socar İzmir Star Rafineri işini almamızda TÜPRAŞ’taki başarımız etkili oldu.”

52 ÜLKEDE RAFİNERİ PEŞİNDE

İnşaat işlerinin yanı sıra 52 ülkede yoğun olarak endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleriyle çalıştıklarını kaydeden Serdar Urfalılar, "Türkiye’de İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi, Çanakkale Çan ve Cenal Projeleri ve İzmir Star Rafinerisi’nin onaylı tedarikçisiyiz. Aralarında Azerbaycan Socar Polymer HDPE Projesi, Rusya’daki Sibur Zapsib Projesi ve yine Rusya’da Yamal LNG Projeleri, İsrail’deki Ashalim Projesi, Irak Besmaya Enerji Santrali, Türkmenistan Aşgabat Gas to Gasoline Projelerine ürün veriyoruz. Bunların içerisinde Socar ile çalıştığımız İzmir Star Rafinerisi bizler için en gurur vericisi. Socar'da 11 tane alt taşeron var, biz bu 11 taşeronun 10 tanesine hizmet ediyoruz. URTİM, Socar, Technicas Reunidas, Enka, Gap, Tekfen, Ventec gibi firmaların onaylı tedarikçisi. Ayrıca, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) tedarikçisi. Üçüncü havalimanı için üretim sağlıyoruz” diye konuştu.

URTİM AR-GE MERKEZİ İÇİN HAZIRLIK

Şirket olarak 52 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Serdar Urfalılar, “Ürettiğimiz malın yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Urtim, farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmasının sonuçlarını bugün fazlasıyla topluyor. Bazı ülkelerde küçülürken bazı ülkelerde de büyüyoruz. Konjonktürel sıkıntıların önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Başarımızın en önemli saç ayaklarından biri de ekibimize ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlardır. Ar-Ge Merkezi kurmak için çalışmalarımıza başladık. 2017 bitmeden hem fiziki alt yapısını hem de gerekli yasal başvurularımızı tamamlamış olacağız” dedi.

İKİNCİ YARI İÇİN ÇOK UMUTLUYUM

2017 yılının ikinci yarısı için Türkiye ekonomisi açısından çok iyimser olduğunu belirten Urfalılar, ekonomiye odaklanılması durumunda ülkenin önceki yıllarda yakaladığı ekonomik başarının tekrarlanacağını hatta onu aşacak potansiyelimiz olduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin Türkiye ile ilgili planları olduğunu fakat OHAL sebebi ile ertelediklerini biliyorum. Özellikle Avrupa’nın lokomotifi olan Almanya’nın Eylül ayındaki parlamento seçiminin sonuçlanmasını takiben Avrupa ile ilişkilerin de düzeleceğine inanıyorum. Bu durum Türk ekonomisi için de çok iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

BU YIL 3 MİLYON EUROLUK YATIRIM YAPACAĞIZ

Yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu anlatan Serdar Urfalılar, “Urtim olarak insan kaynağımıza, ihracat departmanımıza ve üretim teknolojilerimize ara vermeksizin yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2017 senesi için yatırım planımız yaklaşık 3 Milyon Euro’dur. Daha hızlı büyümek için stratejik bir ortaklık yapabiliriz. 2017 yılı için ciromuzun yüzde 50'si rafinerilerden, yüzde 35'in inşaatlardan, yüzde 15'i tersanelerden oluşuyor” diye konuştu.

KARA KALIP KULLANIMI EN AZ %25’E İNMELİ

Sektörlerinin dünya genelindeki büyüklüğünün yaklaşık 25 milyar Euro seviyelerinde olduğu bilgisini veren Urfalılar şöyle konuştu: “Türkiye’de bu rakamın yaklaşık 550 milyon dolar seviyelerinde olması daha çok çalışmamız ve daha çok yatırım yaparak büyümemiz gerektiğini gösteriyor. Türkiye’de kara kalıp kullanımı hala yüzde 55’ler seviyesinde. Bunu en azından yüzde 25’lere indirmek gerekiyor."

“Şu anda Amerika’da rafineri ile alakalı çok güzel bir ortaklık üzerinde çalışıyoruz” diyen Serdar Urfalılar, “Amerika bizim için yeni bir heyecan. Ayrıca nükleer ile ilgili çok ciddi çalışma yapıyoruz, sanayi odasında nükleere hizmet edebilmek adına bir Ur-Ge projesi başlattık. Roysroy bizi denetledi ve bu denetim sonucunda bize bir rapor çıkartacak” diye konuştu.

6 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRDİ

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, inşaatlarda daha pratik sistemleri sunabilmek amacıyla 6 yeni sistem geliştirdiklerini söyledi. Urfalılar, 2 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettikleri SKYSET, SCAFEX, FLAMAX, FLEXSET, EKOSET ve PROPEX gibi yeni sistemlerin iş gücü ve zaman açısından büyük avantajlar sağladığına dikkat çekti.