TÜPRAŞ'ta 7 gözaltı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Hayatını kaybeden işçilerle aynı ekipte çalışan ve o sırada tankın dışında olduğu için şans eseri hayatta kalan işçi Fatih İba olayda ihmal olduğunu öne sürdü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerden 26 yaşındaki Mehmet Karademir´in eşinin 2 ay önce evi terk ettiği ve 2.5 yaşındaki kızı Elif´e kendisinin baktığı ortaya çıktı.