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    TÜPRAŞ'ta 7 gözaltı

    Mehmet CANDAN-Taylan YILDIRIM/DHA
    13.10.2017 - 00:54 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

    Hayatını kaybeden işçilerle aynı ekipte çalışan ve o sırada tankın dışında olduğu için şans eseri hayatta kalan işçi Fatih İba olayda ihmal olduğunu öne sürdü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerden 26 yaşındaki Mehmet Karademir´in eşinin 2 ay önce evi terk ettiği ve 2.5 yaşındaki kızı Elif´e kendisinin baktığı ortaya çıktı.

    Etiketler: TÜPRAŞ , Aliağa Rafinerisi , gazetehaberleri
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