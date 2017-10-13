TÜPRAŞ'ta 7 gözaltı

Hayatını kaybeden işçilerle aynı ekipte çalışan ve o sırada tankın dışında olduğu için şans eseri hayatta kalan işçi Fatih İba olayda ihmal olduğunu öne sürdü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerden 26 yaşındaki Mehmet Karademir´in eşinin 2 ay önce evi terk ettiği ve 2.5 yaşındaki kızı Elif´e kendisinin baktığı ortaya çıktı.



