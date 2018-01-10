Tunus’ta KDV’ye isyan

Katma değer vergisinde (KDV) artış ve hayat pahalılığını protesto etmek isteyen çok sayıda kişi çeşitli kentlerde sokağa döküldü. Başkent Tunus’un yakınlarındaki bir süpermarket zincirinin şubesi de hedef alınırken yağma olaylarının da yaşandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü önceki akşam göstericiler ile polis arasında yaşanan gerilimde 49 polis memurunun yaralandığını, 206 kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

CUMA GÜNÜ EYLEM ÇAĞRISI

Tunus’ta eylemlerde bir kişinin öldüğü iddia edilirken, polis söz konusu kişinin ölümünde payı olmadığını savundu. 2011 yılında ilk olayların patlak verdiği Sidi Bouzid kentinde de gençler yolları kapattı, taşlı saldırılara polis gözyaşartıcı gazla yanıt verdi. Aktivistler cuma günü daha büyük bir eylem çağrısında bulundu. UGTT sendikası, genç işsizlerin gösteri hakkı bulunduğunu belirterek, ‘şiddet ve yağmaya’ başvurulmaması çağrısı yaptı.