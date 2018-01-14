Tunus’ta gösteriler devam ediyor

Arap Baharı’nın ilk başladığı ülkede eski Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali’nin 2011’de görevi bırakmasının yıl dönümü olan bugün, bütçe kanununun yol açtığı hayat pahalılığına karşı gösteriler olması bekleniyor.

Hükümet özellikle Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başlamıştı.

Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.

Geçen pazartesi başlayan gösteriler, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ivme kazanırken, gösterilerde 770 kişi tutuklandı.